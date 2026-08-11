بنك ABC الإسلامي يعلن أرباح صافية بقيمة 16.1 مليون دولار أمريكي عن النصف الأول من عام 2026

خبرني - أعلن بنك ABC الإسلامي عن تحقيق إجمالي دخل تشغيلي بلغ 92.5 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من عام 2026، وذلك بعد احتساب الربح على المرابحات والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع قبل الإسناد إلى أشباه حقوق الملكية، بزيادة نسبتها 3.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين حقق صافي الدخل العائد إلى أشباه حقوق الملكية زيادة بنسبة 7.9%. وفي المقابل، انخفضت الأرباح الصافية بنسبة 40.3% لتبلغ 16.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 26.9 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. جاء ذلك بشكل أساسي نتيجة تسجيل مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة، مقابل تسجيل استرداد مخصصات في الفترة نفسها من العام الماضي.

أبرز ملامح الأداء الرئيسية

• بلغت الأرباح الصافية 16.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 40.3% عن نفس الفترة من العام الماضي.

• بلغ إجمالي الدخل التشغيلي بعد احتساب الربح على المرابحات والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع قبل الإسناد إلى أشباه حقوق الملكية 92.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.2% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفع صافي الدخل العائد إلى أشباه حقوق الملكية بنسبة 7.9%.

• بلغت المصروفات التشغيلية 5.1 مليون دولار أمريكي، مستقرة عند مستوياتها المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

وتعليقًا على النتائج، صرّح السيد حمّاد حسن، العضو المنتدب لبنك ABC الإسلامي، قائلًا: "في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، يظل تركيزنا منصبًا على تعزيز المرونة التشغيلية وضمان سلامة الكوادر. وبفضل الدعم المستمر من المؤسسة الأم بنك ABC، حافظنا على جاهزيتنا التشغيلية الكاملة طوال هذه الأزمة، وواصلنا تقديم خدماتنا لعملائنا مع استمرار سير الأعمال المعتاد.

كما أردف السيد حمّاد حسن قائلًا: "تُظهر نتائجنا للنصف الأول من العام أداءً مرنًا على صعيد إجمالي الإيرادات؛ غير أن الأرباح الصافية شهدت انخفاضًا بنسبة 40% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة، مقارنة بتسجيل استرداد مخصصات في نفس الفترة من العام الماضي. نواصل تبني نهج مالي متحفظ في رصد المخصصات، بما يتماشى مع معطيات الاقتصاد الكلي الراهنة، كما تحافظ ميزانيتنا العمومية على استقرارها مدعومة بنسب رأس مال قوية. وخلال الفترة المتبقية من العام، سنواصل تركيز جهودنا على تعزيز المرونة التشغيلية، واستقرار الميزانية العمومية، إلى جانب مواصلة تقديم خدمات سلسة لعملائنا الذين تأثروا أيضًا بالظروف الراهنة. لا يزال اضطراب سلاسل الإمداد يلقي بظلاله على العديد من قطاعات الأعمال في المنطقة والعالم، فيما تظل سلامة وصحة موظفينا في صدارة أولوياتنا، في ظل حالة عدم اليقين الحالية التي تشهدها الأسواق."

وفيما يلي ملخص تفصيلي للنتائج المالية:

أداء الأعمال (فترة ثلاثة أشهر):

• بلغت الأرباح الصافية للربع الثاني 6.8 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 12.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام الماضي.

• بلغت المصروفات التشغيلية 2.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 2.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

أداء الأعمال (لفترة ستة أشهر):

• بلغت الأرباح الصافية 16.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 26.9 مليون دولار أمريكي في العام الماضي.

• بلغت مخصصات الخسائر الائتمانية للفترة 8.2 مليون دولار أمريكي، وذلك مقارنة مع 2.9 مليون دولار أمريكي استرداد مخصصات تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

• بلغت المصروفات التشغيلية 5.1 مليون دولار أمريكي، دون تغيير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الميزانية العمومية:

• بلغ إجمالي موجودات بنك ABC الإسلامي 473ـ3 مليار دولار أمريكي كما في 30 يونيو 2026، مقارنة مع 274ـ3 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2025.

• بلغت الاستثمارات 481ـ1 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 510ـ1 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2025، وتضمنت بشكل أساسي صكوكًا صادرة عن مؤسسات مالية و جهات سيادية و شركات.

• بلغت مستحقات المرابحة، والإجارة، وتمويلات المشاركة 1.935 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1,700 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2025.

• بلغ إجمالي حقوق المساهمين في 30 يونيو 2026 قيمة قدرها 376 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 383 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2025.

• بقيت قاعدة رأس المال للبنك قوية جدًا، حيث بلغت النسبة الكلية لكفاية رأس المال 33.1% أغلبها من الفئة الأولى التي بلغت 32.6%.