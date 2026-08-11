ترمب يرشح الأردنية نشيوات سفيرة أميركية لشؤون القطب الشمالي

خبرني - رشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، الأميركية من أصول أردنية جوليا نشيوات، لتولي منصب سفيرة الولايات المتحدة لشؤون القطب الشمالي، في ترشيح أرسله البيت الأبيض إلى مجلس الشيوخ الأميركي للموافقة عليه.

وأعلن البيت الأبيض، في قائمة ترشيحات أرسلها إلى مجلس الشيوخ في 7 آب 2026، ترشيح "جوليا نشيوات، من فلوريدا، لتكون سفيرة متجولة للقطب الشمالي"، ووصف المنصب في قائمة الترشيحات بأنه "منصب جديد".

ولا يعني إرسال الترشيح أن نشيوات تسلمت المنصب بصورة نهائية، إذ يتطلب توليها المنصب الحصول على "مشورة وموافقة" مجلس الشيوخ.

ويمر الترشيح بمرحلة النظر فيه داخل اللجنة المختصة في مجلس الشيوخ، التي يمكنها عقد جلسة استماع للمرشحة والنظر في ترشيحها، قبل رفعه إلى المجلس لاتخاذ قرار بشأن المصادقة عليه.

ويتولى السفير الأميركي للقطب الشمالي تمثيل الولايات المتحدة في القضايا المرتبطة بالمنطقة، ودفع السياسة الأميركية تجاهها، والتواصل مع الدول الواقعة في القطب الشمالي والدول الأخرى، إضافة إلى السكان الأصليين، والعمل مع الجهات الحكومية الأميركية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الربحية والكونغرس.

وتتمتع نشيوات بخبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجالات الأمن القومي والدبلوماسية والطاقة والمناخ والبنية التحتية والأمن الداخلي، وعملت في إدارات أميركية متعاقبة، من بينها إدارات جورج بوش الابن وباراك أوباما ودونالد ترمب وجو بايدن.

ونشيوات من أصول أردنية، ونشأت في ولاية فلوريدا ضمن أسرة مكونة من خمسة أبناء.

وسبق لنشيوات أن عُينت في شباط 2020 مستشارة للأمن الداخلي للرئيس الأميركي خلال إدارة ترمب الأولى، كما عملت أول مسؤولة للمرونة في ولاية فلوريدا، حيث تولت ملفات مرتبطة بالاستعداد للكوارث الطبيعية وآثار ارتفاع مستوى سطح البحر.

وشغلت كذلك مناصب عدة في وزارة الخارجية الأميركية، بينها نائبة المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن، ونائبة مساعد وزير الخارجية في مكتب موارد الطاقة، كما عملت رئيسة للموظفين لدى المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الطاقة في أوراسيا، ومستشارة كبيرة لوكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والطاقة والبيئة.

وعملت في وقت سابق، بين عامي 2005 و2008، رئيسة لموظفي السياسات في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، كما عملت بين عامي 2004 و2005 محللة سياسات أولى في اللجنة الرئاسية الأميركية المعنية بالقدرات الاستخباراتية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.

وتحمل نشيوات درجة الدكتوراه من معهد طوكيو للتكنولوجيا، والماجستير من جامعة جورج تاون، والبكالوريوس من جامعة ستيتسون.

ولنشيوات خبرة مباشرة في ملفات القطب الشمالي؛ إذ سبق أن أدارت أول "نهج استراتيجي للقطب الشمالي" في وزارة الأمن الداخلي الأميركية لتعزيز المصالح الأميركية في المنطقة، مع التركيز على الحضور المستمر، وتعزيز القدرة على الوصول والاستجابة والمرونة، إلى جانب التعاون الوطني والدولي والحوكمة في القطب الشمالي. كما عُينت في كانون الأول 2020 عضوا في لجنة أبحاث القطب الشمالي الأميركية.

ونشيوات متزوجة من مايك والتز، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس ترمب في بداية إدارته الثانية عام 2025، قبل أن يصادق مجلس الشيوخ في 19 أيلول من العام نفسه على تعيينه ممثلا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بدرجة سفير.

وكان والتز عضوا في مجلس النواب الأميركي عن ولاية فلوريدا، كما خدم في القوات الخاصة بالجيش الأميركي "القبعات الخضراء"، قبل أن يختاره ترمب مستشارا للأمن القومي في إدارته الثانية.