وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده "تتابع الزلزال من كثب ومستعدة لتقديم الدعم"، فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن القمر الاصطناعي "كوبرنيكوس" التابع للاتحاد الأوروبي سيُستخدم في عمليات الإنقاذ.

كما وجّه رئيس السلفادور نجيب بوكيلي رسالة تضامن إلى الشعب الكولومبي، وعرض إرسال أفراد ومعدات للمساعدة في جهود الإنقاذ.

ووفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، شعر نحو 1.5 مليون شخص بهزات قاربت قوتها سبع درجات.

وأوضحت الهيئة أن الزلازل العميقة، مثل الزلزال الذي ضرب البلاد يوم الاثنين، تكون عادةً أقل خطورة من الزلازل التي تحدث على أعماق أقرب إلى سطح الأرض.

لكنها قد تطلق الطاقة بطريقة تُلحق أضراراً بالمباني، مع وقوع هزات ارتدادية أقل عدداً، إلا أنها قد تكون أشد قوة.