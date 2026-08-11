خبرني - لقي ما لا يقل عن 132 شخصاً حتفهم، وأُعلنت حالة الطوارئ، بعد أن ضرب كولومبيا أحد أقوى الزلازل التي شهدتها البلاد منذ سنوات.

ومن المرجح أن ترتفع حصيلة القتلى، وسط مخاوف من وجود مزيد من الأشخاص عالقين تحت أنقاض المباني المنهارة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية إن الزلزال، الذي بلغت قوته 7.4 درجات، وقع عند الساعة 07:34 بالتوقيت المحلي (12:34 بتوقيت غرينتش)، على عمق 103 كيلومترات، في مقاطعة تشوكو.

وشعر بالزلزال سكان منطقة شاسعة امتدت لمئات الكيلومترات عبر غربي كولومبيا.

وقالت رابطة العواصم الكولومبية، في تحديث لبيان أصدرته الاثنين، إن أكثر من 480 شخصاً أصيبوا في الزلزال.

وشهدت مدينة بيريرا، الواقعة على بُعد نحو 55 كيلومتراً من مركز الزلزال، بعضاً من أشد الأضرار.

وتُظهر مقاطع مصورة تحققت منها بي بي سي انهيار مبنى واحد على الأقل في ساحة بوليفار، الساحة الرئيسية للمدينة، وتناثر الحطام والغبار في المكان المفتوح الذي كان قد تجمّع فيه عدد كبير من الأشخاص.

وأفادت السلطات المحلية بمقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً في منطقة بيريرا الحضرية، وانهيار 65 مبنى، ويُعتقد أن أشخاصاً ما زالوا عالقين داخل 15 منها.