قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الثلاثاء، بالإعدام بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، ورئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب.

وأعلن قاضي المحكمة الحكم على بشار وماهر الأسد بالإعدام غيابياً، في حين مثُل عاطف نجيب حضورياً أمام المحكمة.

كان ماهر الأسد قائداً للفرقة الرابعة، إحدى أبرز التشكيلات العسكرية في عهد النظام السابق. وتأتي هذه الأحكام ضمن مسار المحاسبة القضائية لشخصيات من النظام السابق.

ماذا نعرف عن ماهر الأسد؟

وُلد ماهر حافظ الأسد في دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول 1967، ونشأ وسط عائلة الأسد التي حكمت سوريا لعقود.

منذ صغره، عُرف ماهر بشخصيته القوية وطبيعته الحازمة، لكن لم يكن ظهوره في الساحة العامة ملحوظاً حتى أواخر التسعينيات.

ووفقاً للتقارير، كان يعيش الأسد بالقرب من القصر الرئاسي في دمشق، وهو "فارس شغوف" ويمتلك مزرعة للخيل في منطقة يعفور قرب دمشق.

في عام 1999، شغل ماهر الأسد وسائل الإعلام بعدما أفادت تقارير بأنه أطلق النار على صهره آصف شوكت إثر خلاف بينهما، ما أدى إلى إصابة شوكت ونقله إلى مستشفى عسكري في فرنسا لتلقي العلاج. وبرغم الحادثة، استمر ماهر في تعزيز مكانته داخل النظام السوري.