العقبة.. صالة ملابس متنقلة في الديسة الأربعاء والخميس

خبرني - ينفذ بنك الملابس الخيري التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، صالة ملابس متنقلة في منطقة الديسة بمحافظة العقبة، وذلك في مقر جمعية سيدات الديسة الخيرية.

وبحسب بيان للبنك، اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن تستفيد من الصالة نحو 350 أسرة من أبناء المنطقة، حيث تتيح للأسر المستفيدة الاستفادة من الملابس المتوفرة واختيار احتياجاتها بما يتناسب مع أفراد الأسرة.

وتأتي إقامة الصالة بالتعاون مع مديرية قضاء الديسة وجمعية سيدات الديسة الخيرية، في إطار جهود بنك الملابس الخيري للوصول بخدماته إلى مختلف مناطق المملكة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المحلية بما يسهم في خدمة الأسر المستفيدة وتلبية احتياجاتها.

ويواصل بنك الملابس الخيري تنفيذ الصالات المتنقلة ضمن برنامج "ديرتنا"، الهادف إلى إيصال خدمات البنك إلى المحافظات والمناطق الواقعة خارج مراكز وجوده، بما يسهل وصول الأسر المستفيدة إلى احتياجاتها، ويعزز قيم التكافل والتعاون المجتمعي.