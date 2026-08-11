إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور حسان

خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان، وتاليا نص الإرادة:

"نحن عبدﷲ الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:

يعين معالي المهندس وليد "محي الدين" سليمان المصري، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإدارة المحلية.

يعين معالي السيد مهند شحادة خليل خليل، نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.

يعين معالي الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة، وزيرا للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

صدر عن قصرنا رغدان العامر في 27 صفر من سنة 1448 هجرية، الموافق الحادي عشر من آب سنة 2026 ميلادية".

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك.

وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة كل من معالي المهندس وليد "محي الدين" سليمان المصري، وزير الإدارة المحلية، ومعالي السيد مهند شحادة خليل خليل، وزير دولة للشؤون الاقتصادية، ومعالي الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي من مناصبهم، اعتبارا من تاريخ 11/8/2026.