نواب ينسحبون من الجلسة احتجاجاً على غياب حسان والحكومة

خبرني - انسحب عدد من أعضاء مجلس النواب من الجلسة التي عقدت، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على غياب رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الحكومة.

وجاء الانسحاب عقب مطالبة النائب حسين العموش رئيس مجلس النواب مازن القاضي بطرح مقترح رفع الجلسة والتصويت على تأجيلها لحين حضور الحكومة بكامل أعضائها، وذلك خلال مواصلة المجلس مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة.

ورفض القاضي في البداية طرح المقترح للتصويت، فيما امتنع النائب خالد أبو حسان عن الحديث، معلناً تضامنه مع مطالب النواب برفع الجلسة احتجاجاً على غياب الحكومة.

وعقب ذلك، غادر عدد كبير من النواب القبة تعبيراً عن احتجاجهم، قبل أن يوافق رئيس المجلس على طرح مقترح رفع الجلسة للتصويت، إلا أن المقترح لم يحظَ بالأصوات اللازمة لإقراره.

وعاد أبو حسان بعد ذلك إلى القبة، قائلاً إنه عاد «كرامةً لمجلس النواب فقط».