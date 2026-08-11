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الملكاوي يقترب من استلام أمانة عمّان

  • 11 أغسطس 2026
  • 12:44
الملكاوي يقترب من استلام أمانة عمّان

خبرني - كشفت مصادر مطلعة أن أحمد الملكاوي، مدير المدينة السابق في أمانة عمّان الكبرى، بات المرشح الأقوى لخلافة أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب المصادر، فإن تغييرات مرتقبة ستطال رئاسة لجنة أمانة عمّان الكبرى، إلى جانب ثلاثة من أعضاء اللجنة.

وأشارت المصادر إلى أن الشواربة تقدم باستقالته إلى مجلس الوزراء، وسط ترجيحات بقبولها عقب إجراء التعديل الثالث على حكومة رئيس الوزراء جعفر حسان وأداء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك اليوم الثلاثاء.

ويُعد الملكاوي من الأسماء المطروحة بقوة لتولي موقع أمين عمّان، خصوصاً مع خبرته السابقة في الأمانة وتوليه منصب مدير المدينة.

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