جامعة الزيتونة الأردنية تبحث التعاون مع صندوق المرأة للتمويل الأصغر لدعم الطلبة وتمكين الشباب

خبرني - استقبل رئيس جامعة الزيتونة الأردنية الأستاذ الدكتور محمد أحمد المجالي في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر السيدة مها السعيد، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والصندوق، بما يسهم في دعم الطلبة وتمكين الشباب وتعزيز فرصهم في مواصلة تعليمهم الجامعي.

وتناول اللقاء أوجه التعاون الممكنة في مجال تقديم الخصومات والتسهيلات للطلبة، بما يخفف من الأعباء المالية المرتبطة بالتعليم الجامعي، ويدعم الطلبة في استكمال مسيرتهم الأكاديمية، إلى جانب بحث مجالات تعاون مستقبلية تسهم في تمكين الشباب وتعزيز قدرتهم على بناء مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد أحمد المجالي أن جامعة الزيتونة الأردنية تؤمن بأهمية بناء شراكات فاعلة ومستدامة مع المؤسسات الوطنية والقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لما لهذه الشراكات من دور في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للطلبة وتوفير فرص أوسع أمامهم للتعلم والتطور والنجاح.

وأشار إلى أن الجامعة تضع دعم الطلبة وتمكين الشباب في مقدمة أولوياتها، وتسعى باستمرار إلى توفير بيئة جامعية داعمة تراعي مختلف احتياجات الطلبة، مؤكدًا أن التعاون مع صندوق المرأة للتمويل الأصغر يمثل نموذجًا للشراكات التي يمكن أن تُحدث أثرًا مباشرًا في حياة الطلبة، من خلال توفير تسهيلات تساعدهم على الاستمرار في التعليم الجامعي وتجاوز التحديات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل وبناء مستقبل مهني مستدام.

من جانبها، أعربت السيدة مها السعيد عن اعتزازها بالتعاون مع جامعة الزيتونة الأردنية، مؤكدة أهمية توسيع الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي، لما تمثله من شريك أساسي في دعم الشباب وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من الوصول إلى الفرص التعليمية والمهنية.

وأشارت إلى أن صندوق المرأة للتمويل الأصغر يحرص على تطوير شراكاته مع الجامعات والمؤسسات الوطنية، وتقديم مبادرات وتسهيلات تستجيب لاحتياجات الشباب والطلبة، بما يساعدهم على استكمال تعليمهم وتطوير مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على التخطيط لمستقبلهم، مؤكدة أن الاستثمار في الشباب والتعليم يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وحضر اللقاء الرئيس التنفيذي لإدارة الائتمان في صندوق المرأة للتمويل الأصغر السيد عصام الهندي، ومديرة الفروع في الصندوق السيدة سمر الغليظ، و السيد فارس علامات ، المسؤول المالي في الصندوق .

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص جامعة الزيتونة الأردنية على توسيع شبكة شراكاتها مع المؤسسات الوطنية، وتفعيل التعاون الذي ينعكس بصورة إيجابية على الطلبة، ويسهم في دعم مسيرتهم التعليمية، وتعزيز فرص التمكين والتأهيل، بما يتوافق مع رؤية الجامعة في خدمة المجتمع والاستثمار في طاقات الشباب.