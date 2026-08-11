أهم ما يجب أن تعرفه عن الرضاعة الطبيعية

خبرني - تُعد الرضاعة الطبيعية من أهم الوسائل الطبيعية التي تضمن بداية صحية وآمنة لحياة الطفل، فهي ليست مجرد وسيلة لتغذيته، بل عملية حيوية متكاملة توفر له العناصر الغذائية اللازمة، وتعزز نموه الجسدي والعقلي، وتقوي جهازه المناعي، كما تنعكس فوائدها بشكل مباشر على صحة الأم والمجتمع. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل، مع الاستمرار في الرضاعة إلى جانب الأغذية التكميلية المناسبة حتى عمر سنتين أو أكثر، يمثل المعيار الذهبي لتغذية الرضع.

بمناسبة أسبوع الرضاعة العالمي، يُسلّط معهد العناية بصحة الأسرة (من معاهد مؤسسة الملك الحسين) في المقال الآتي الضوء على فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل والأم، ومتى يجب البدء بها، والتحديات الشائعة والتغذية ونمط الحياة أثناء الرضاعة الطبيعية، والرضاعة الطبيعية في حال عمل الأم، إضافة إلى توضيح مفاهيم خاطئة تؤثر على انتشار الرضاعة الطبيعية.

ما هي الرضاعة الطبيعية الحصرية؟

يقصد بالرضاعة الطبيعية الحصرية أن يعتمد الرضيع على حليب الأم فقط دون إعطائه الماء أو العصائر أو أي نوع آخر من الحليب أو الطعام، باستثناء الأدوية أو الفيتامينات التي يصفها الطبيب عند الحاجة. ويتميز حليب الأم بتركيبته الفريدة التي تتغير وفق احتياجات الطفل مع نموه، وهو ما لا يمكن لأي بديل صناعي محاكاته بشكل كامل، ويفضل ان تعتمد الام على الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال أول ستة أشهر من عمر الطفل.

فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل:

يمثل حليب الأم الغذاء المثالي للرضيع، إذ يحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية من البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن بنسب متوازنة وسهلة الهضم.

ومن أبرز فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل:

- تعزيز جهاز المناعة من خلال الأجسام المضادة والخلايا المناعية التي تحمي من العديد من الأمراض.

- تقليل خطر الإصابة بالإسهال والتهابات الجهاز التنفسي والتهابات الأذن الوسطى.

- المساهمة في النمو السليم للدماغ وتحسين التطور الإدراكي والقدرات التعليمية مستقبلاً.

- تقليل احتمالية الإصابة بالحساسية والربو لدى بعض الأطفال.

- خفض خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب في مراحل لاحقة من الحياة.

- تعزيز النمو الصحي للفكين والأسنان نتيجة عملية المص الطبيعية.

كما يحتوي اللبأ، وهو أول حليب يفرزه الثدي خلال الأيام الأولى بعد الولادة، على تركيز عالٍ من الأجسام المضادة والعوامل المناعية، ويُعد أول لقاح طبيعي يحصل عليه المولود.

فوائد الرضاعة الطبيعية للأم:

لا تقتصر فوائد الرضاعة الطبيعية على الطفل، بل تمتد لتشمل الأم أيضاً، حيث تساعد على:

- تحفيز انقباض الرحم بعد الولادة وتقليل خطر النزيف.

- تسريع عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي.

- المساهمة في حرق السعرات الحرارية والمساعدة على استعادة الوزن الصحي تدريجياً.

- تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان المبيض.

- خفض احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب على المدى البعيد.

- تعزيز الترابط العاطفي بين الأم وطفلها، مما ينعكس إيجابياً على الصحة النفسية لكليهما.

متى يجب البدء بالرضاعة الطبيعية؟

يوصى بالبدء بالرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة متى ما كانت حالة الأم والطفل مستقرة. وهي خطوة مهمة لتحفيز إنتاج الحليب، وتعزيز ارتباط الأم بطفلها، وتقليل خطر وفيات حديثي الولادة.

وينصح بإرضاع الطفل حسب رغبته، سواء نهاراً أو ليلاً، وعدم الالتزام بمواعيد ثابتة، خاصة خلال الأسابيع الأولى.

كيف تعرف الأم أن طفلها يحصل على كمية كافية من الحليب؟

تشعر كثير من الأمهات بالقلق حول كمية الحليب التي يتناولها الطفل، إلا أن هناك علامات تدل على كفاية الرضاعة، منها:

- زيادة الوزن بشكل طبيعي وفق تقييم الطبيب.

- تبليل عدد مناسب من الحفاضات يومياً.

- هدوء الطفل بعد معظم الرضعات.

- الرضاعة المتكررة مع بلع واضح للحليب.

- يقظة الطفل ونشاطه بين الرضعات.

وفي حال وجود شك في كفاية التغذية أو ضعف زيادة الوزن، ينبغي مراجعة الطبيب أو استشاري الرضاعة الطبيعية.

التحديات الشائعة أثناء الرضاعة الطبيعية:

قد تواجه بعض الأمهات صعوبات في بداية الرضاعة، ومن أكثرها شيوعاً:

- ألم أو تشقق الحلمات.

- احتقان الثدي.

- انسداد قنوات الحليب.

- التهاب الثدي.

- اعتقاد الأم بعدم كفاية الحليب.

- صعوبة التقام الطفل للثدي.

وغالباً ما يمكن التغلب على هذه المشكلات من خلال تصحيح وضعية الرضاعة، والتأكد من التقام الطفل للثدي بطريقة صحيحة، والاستمرار في الرضاعة، مع طلب المشورة الطبية عند الحاجة.

التغذية ونمط الحياة أثناء الرضاعة:

تحتاج الأم المرضعة إلى نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والفواكه والبروتينات والحبوب الكاملة، مع شرب كميات كافية من السوائل. ولا توجد قائمة طويلة من الأطعمة الممنوعة، إلا إذا لوحظ ارتباط واضح بين نوع معين من الطعام وظهور أعراض لدى الرضيع.

كما يُنصح بالحصول على قسط كافٍ من الراحة، والامتناع عن التدخين والكحول، واستشارة الطبيب قبل تناول أي دواء، لأن بعض الأدوية قد تنتقل إلى الطفل عبر حليب الأم.

الرضاعة الطبيعية في حال عمل الأم:

يمكن للأم العاملة الاستمرار في الرضاعة الطبيعية من خلال شفط الحليب وتخزينه بطريقة آمنة، مع الحرص على استخدام أوعية نظيفة ومعقمة، والالتزام بإرشادات حفظ الحليب في الثلاجة أو المجمد. كما يسهم توفير بيئة عمل داعمة، وغرف مخصصة للرضاعة أو شفط الحليب، في زيادة معدلات الاستمرار في الرضاعة الطبيعية.

مفاهيم خاطئة شائعة:

لا تزال بعض المفاهيم الخاطئة تؤثر على انتشار الرضاعة الطبيعية، ومنها الاعتقاد بأن الحليب الصناعي يعادل حليب الأم، أو أن صغر حجم الثدي يعني قلة إنتاج الحليب، أو أن الرضاعة يجب أن تتوقف عند إصابة الأم بنزلة برد بسيطة. والحقيقة أن معظم هذه المعتقدات غير صحيحة، وأن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تستمر بأمان في معظم الحالات مع اتباع الإرشادات الطبية.

متى يجب استشارة الطبيب؟

ينبغي مراجعة الطبيب إذا ظهرت على الطفل علامات مثل قلة التبول، أو فقدان الوزن، أو الخمول الشديد، أو إذا عانت الأم من ارتفاع في الحرارة، أو ألم شديد في الثدي، أو احمرار مصحوب بتورم، أو تشققات مؤلمة لا تتحسن.

تمثل الرضاعة الطبيعية حجر الأساس لصحة الأم والطفل، وهي تدخل صحي بسيط ومنخفض التكلفة يحقق فوائد صحية ونفسية واجتماعية واقتصادية تمتد لسنوات طويلة. ويعد دعم الأسرة، وتوفير خدمات الإرشاد الصحي، وتطبيق السياسات الداعمة للرضاعة الطبيعية في المؤسسات الصحية وأماكن العمل، من أهم العوامل التي تساعد الأمهات على الاستمرار في إرضاع أطفالهن بصورة طبيعية. إن الاستثمار في الرضاعة الطبيعية هو استثمار في صحة الأجيال القادمة، ويعكس التزام المجتمع بتوفير أفضل بداية ممكنة لكل طفل.