البدادوة: قرار الحكومة التعويض الكامل لأراضي سكة الحديد لم يأت بجديد

خبرني - أكد النائب أيمن البدادوة، أن قرار مجلس الوزراء بشأن آلية احتساب التعويض عن الأراضي المستملكة ضمن سكة الحديد، لم يأت بجديد.

وقال البدادوة في مستهل جلسة النواب اليوم الثلاثاء، إن ما جاء في قرار مجلس الوزراء من اعتماد آلية للتعويض الكامل، سواء من خلال التعويض العادل عن كامل المساحة المستملكة أو من خلال مبادلة الأراضي المستملكة بأراض مماثلة، يتوافق من حيث المبدأ والغاية مع ما أقره مجلس النواب، ويترجم بصورة عملية ما انتهى إليه المجلس بناءً على توصية لجنته القانونية.

وأكد البدادوة أن التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية لا يجوز أن تنال من الحقوق المترتبة على الاستملاكات التي تمت قبل نفاذ أحكام القانون المعدل، وأن أصحاب الأراضي المشمولة بهذه الاستملاكات يستحقون التعويض الكامل وفقاً للأحكام القانونية التي قررها المجلس.