الأمن العام يطلق الحوالات الإلكترونية لنزلاء مراكز الإصلاح بسقف 100 دينار أسبوعياً

خبرني - أطلقت مديرية الأمن العام خدمة الحوالات المالية الإلكترونية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وبالتعاون من البريد الاردني وشركة العلاونة للصرافة ، في إطار جهودها المتواصلة لتطوير الخدمات المقدمة للنزلاء وذويهم، وتعزيز مسارات التحول الرقمي بما يحقق مزيداً من الكفاءة والسرعة في إنجاز المعاملات.

وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين ذوي النزلاء من تحويل المبالغ المالية المخصصة لهم إلكترونياً بكل سهولة وأمان، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الإصلاح والتأهيل لإيداعها بشكل مباشر، وذلك ضمن سقف مالي أسبوعي 100 دينار، ووفق الضوابط والتعليمات المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التطويرية التي تنفذها مديرية الأمن العام لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحسين جودتها ورفع مستوى رضا متلقيها، إلى جانب تعزيز كفاءة العمل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وفق أفضل الممارسات الحديثة.

وبموجب الآلية المعتمدة، تستقبل شركة البريد الأردني وشركة العلاونة للصرافة الحوالات المالية أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، ليتم تحويلها إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، كما أن الايداع المباشر لدى مراكز الإصلاح ما زال متاح ايضاً أمام ذوي النزلاء، كما كان في السابق.

وأكدت مديرية الأمن العام أن إطلاق هذه الخدمة يُجسد نهجها المستمر في تطوير خدماتها الشُرطية والإصلاحية، وتوفير حلول إلكترونية حديثة تسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتعزز من سرعة ودقة إنجاز المعاملات، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء وذويهم.