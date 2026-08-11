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العوايشة يهاجم الحكومة: (واقعة من طيارة)

  • 11 أغسطس 2026
  • 12:20
العوايشة يهاجم الحكومة واقعة من طيارة

خبرني - انتقد النائب عبد الرحمن العوايشة، الثلاثاء، أداء الحكومة وغياب رئيسها وغالبية الوزراء عن جلسات مجلس النواب، قائلاً إن هناك مقولة متداولة شعبياً لوصف الحالة المزرية وهي «واقع من طيارة»، مضيفاً: «واليوم نشاهد حكومة بالكامل واقعة من طيارة».

وقال العوايشة، في مستهل جلسة مجلس النواب المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، إن ما يحدث يمثل إساءة لمجلس النواب وأعضائه، منتقداً ما وصفه بتضارب التصريحات الحكومية والغياب المتعمد لرئيس الوزراء وغالبية الوزراء عن جلسات المجلس.

وأشار إلى التوضيحات التي قدمتها الحكومة بشأن المادة 29 من مشروع قانون الملكية العقارية، المتعلقة باستملاك الأراضي، موضحاً أن الحكومة تحدثت عن مرور 90% من مشاريع سكة الحديد والعقبة عبر أراضي الدولة، وأن نسبة الاستملاك لن تتجاوز 10%، قبل أن تتجه، بحسب قوله، إلى استملاك نسبة أكبر من المعلن.

وشدد العوايشة على تمسك النواب بموقفهم من القضية، مؤكداً أنهم لن يتنازلوا عنه، وقال إن الحكومة «صورتنا بالوقوف ضد الشعب»، في حين أن موقف النواب يتمثل بالمطالبة بالتعويض الكامل للمواطنين.

 

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