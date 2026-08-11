كابيتال بنك وMagma ينظمان فعالية لتعزيز صحة الموظفين وترسيخ ثقافة العمل الجماعي

خبرني - في إطار التزامه بتعزيز رفاه موظفيه، نظم كابيتال بنك، بالشراكة مع نادي “Magma Lifestyle and Fitness Center”، يوماً رياضياً وصحياً متكاملاً لموظفيه، بهدف تشجيعهم على تبني أنماط حياة صحية، وتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وترسيخ بيئة عمل داعمة تمتد آثارها إلى ما هو أبعد من مكان العمل.

وشهدت الفعالية التي أقيمت في مقر النادي، مشاركة واسعة من موظفي البنك، وتضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية المصممة لتناسب مختلف مستويات اللياقة البدنية، شملت تمارين ومحطات تدريب وظيفية بإشراف مدربين متخصصين، إلى جانب منافسات جماعية وجلسات مخصصة لتعزيز اللياقة البدنية والمرونة، بما وفر تجربة تفاعلية جمعت بين النشاط البدني وروح الفريق.

وفي تعليقها على هذه المبادرة، أكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية البنك الهادفة إلى توفير بيئة عمل صحية ومتوازنة تدعم رفاه الموظفين وتعزز جودة حياتهم، مشيرة إلى أن الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية ينعكس بصورة مباشرة على مستويات التركيز والطاقة والإبداع والتعاون داخل بيئة العمل، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق أداء مؤسسي أكثر تميزًا واستدامة.

وأكدن بارطو على حرص كابيتال بنك على ابتكار تجارب نوعية خارج بيئة العمل التقليدية، تسهم في تعزيز الترابط بين الموظفين وترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على التعاون والمشاركة والاهتمام بالإنسان بوصفه الركيزة الأساسية للنجاح.

وتأتي هذه المبادرة ضمن نهج كابيتال بنك في ترسيخ ثقافة مؤسسية تضع صحة الموظفين ورفاههم في صميم أولوياتها، انطلاقًا من إيمانه بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لبناء فرق عمل أكثر تفاعلًا، وإبداعًا، وقدرةً على تحقيق أداء مستدام يدعم مسيرة البنك وتطلعاته المستقبلية.