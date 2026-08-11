هندسة (عمان العربية) تجدّد اعتماد برنامجي هندسة العمارة والهندسة المدنية وتحصل على اعتماد هندسة الطاقة المتجددة

خبرني - تتويجًا للجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها جامعة عمان العربية وبدعم من الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، وبتوجيه من الدكتور أنور العساف عميد كلية الهندسة، حققت الكلية إنجازًا أكاديميًا جديدًا تمثل بتجديد اعتماد بنرامجي (هندسة العمارة، والهندسة المدنية)، والحصول على اعتماد هندسة الطاقة المتجددة لأول مرة من الهيئة العربية للاعتماد الهندسي والتكنولوجي التابعة لاتحاد المهندسين العرب ولمدة أربع سنوات.

وجاء قرار الاعتماد بعد تحقيق متطلبات الاعتماد واستكمال الملف المقدم من جامعة عمان العربية وإجراءات التقييم والاعتماد، وبناءً على توصية اللجنة المختصة باعتماد البرامج الهندسية، والتي أوصت بتجديد الاعتماد بعد استيفاء البرامج لمعايير الاعتماد الهندسي وفق النظام الأساسي للهيئة العربية للاعتماد الهندسي والتكنولوجي، حيث شمل قرار تجديد الاعتماد برنامج هندسة العمارة وبرنامج الهندسة المدنية، كما شمل القرار الحصول على اعتماد برنامج هندسة الطاقة المتجددة لأول مرة من قبل الهيئة العربية للاعتماد الهندسي والتكنولوجي، والذي يمتد لمدة أربع سنوات، من تموز 2026 وحتى حزيران 2030، مما يعكس المستوى المتميز الذي وصلت إليه البرامج الأكاديمية في كلية الهندسة في جامعة عمان العربية، والتزامها المستمر بمعايير الجودة والاعتماد الهندسي، وحرصها على موائمة مخرجاتها التعليمية مع احتياجات سوق العمل والتطورات المتسارعة في القطاعات الهندسية والتكنولوجية.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً للجهود المتواصلة التي تبذلها كلية الهندسة في جامعة عمان العربية، بدعم ومتابعة إدارة الجامعة، وحرص أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الكلية على تطوير العملية التعليمية وتعزيز معايير الجودة والتميز الأكاديمي، مما يسهم في إعداد مهندسين مؤهلين يمتلكون المعرفة والمهارات اللازمة للمنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وبهذه المناسبة أكد الدكتور العساف على أن تجديد الاعتماد والحصول على الاعتماد لبرنامج هندسة الطاقة المتجددة لأول مرة يمثلان محطة جديدة في مسيرة التميز والجودة الأكاديمية، ويعززان مكانة جامعة عمان العربية وبرامج كلية الهندسة، ويؤكدان التزامها بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة في التعليم الهندسي.

وبهذا الإنجاز تواصل جامعة عمان العربية مسيرتها نحو التميز والاعتماد الأكاديمي، وترسخ حضورها في مجال التعليم الهندسي، بما ينسجم مع رؤيتها في تقديم تعليم نوعي يواكب متطلبات المستقبل ويخدم المجتمع وسوق العمل.