الإعدام لعاطف نجيب بتهم القتل والتعذيب في سورية

خبرني - قضت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، اليوم الثلاثاء، بإعدام المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، بعد إدانته بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نجيب "أقدم على تعذيب العديد من المعتقلين، وكان مسؤولاً عن مقتل كثيرين منهم"، لتقرر إنزال "العقوبة الأشد التي يجيزها القانون السوري" بحقه.

وكانت المحكمة قد وجهت إلى نجيب أكثر من عشر تهم رئيسية، تشمل جرائم القتل العمد والتعذيب الممنهج، إضافة إلى المسؤولية المباشرة عن مجزرتي فرع الأمن السياسي والجامع العمري في درعا.

وشغل نجيب سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، وارتبط اسمه بالأحداث التي سبقت اندلاع الاحتجاجات السورية عام 2011، حين اعتُقل عدد من الأطفال على خلفية كتابات مناهضة للنظام وتعرضوا للتعذيب.

وتُعد محاكمة نجيب من أولى المحاكمات العلنية لمسؤول بارز في النظام السوري المخلوع، إذ حضر الجلسة الأولى في قصر العدل بدمشق في 26 أبريل/نيسان 2026.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بإعدامه شنقاً حتى الموت بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، قبل أن تصدر المحكمة حكمها اليوم.