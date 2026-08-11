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  • جنى الشخانبة تحصد برونزية بطولة الحسن الدولية العاشرة للتايكواندو

جنى الشخانبة تحصد برونزية بطولة الحسن الدولية العاشرة للتايكواندو

  • 11 أغسطس 2026
  • 11:54
جنى الشخانبة تحصد برونزية بطولة الحسن الدولية العاشرة للتايكواندو

خبرني - حققت اللاعبة الأردنية جنى الشخانبة إنجازًا مميزًا بحصولها على الميدالية البرونزية في منافسات بطولة الحسن الدولية العاشرة للتايكواندو.

وتُعد البطولة من البطولات المصنفة دوليًا (G1)، ومن ابرز البطولات المدرجة على اجندة الاتحاد الدولي للتايكوندو وشهدت مشاركة مجموعة من الدول واللاعبين من مستويات مختلفة، ما جعلها فرصة مهمة للاحتكاك الرياضي، واكتساب الخبرات، وتبادل التجارب بين المشاركين.

وأقيمت منافسات البطولة على مدار ثلاثة أيام، في صالة الأرينا مدينة الحسين للشباب وسط منافسات قوية ومستويات فنية مميزة، حيث خاضت جنى مواجهات قوية وقدّمت أداءً يعكس تطورها وإصرارها، لتنجح في حصد الميدالية البرونزية.

مبارك لجنى هذا الإنجاز، ومنها للأعلى والذهب بإذن الله.

كل التوفيق لجنى في خطواتها القادمة، ومزيد من الإنجازات والبطولات بإذن الله. 🥉

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