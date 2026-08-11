اتفاق أردني ليبي يفتح فرصاً جديدة في سوق العمل

خبرني - وُقعت في وزارة العمل، الثلاثاء، مذكِرة تفاهم بين الحكومة الأردنية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية بهدف تعزيز التعاون في مجال العمل.

ووقّع المذكرة عن الحكومة الأردنية وزير النقل والعمل نضال القطامين وعن حكومة الوحدة الوطنية الليبية وزير العمل علي الرضا بحضور السفير الليبي لدى المملكة موسى دقالي والأمين العام للوزارة عبد الحليم دوجان والمدير العام لمؤسسة التدريب المهني رأفت الصوافين وفريق الوزارة.

وأكد القطامين عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مشددا على حرص الأردن على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يحقق مصالحهما.

وبيّن أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز أطر التعاون بين البلدين في شؤون العمل وتبادل الخبرات في مجال التشغيل والتشريعات الخاصة بالعمل، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التدريب المهني وتدريب المدربين المهنيين والإرشاد المهني.

وأكد وزير العمل الليبي علي الرضا حرص حكومة الوحدة الوطنية الليبية على توسيع مجالات الشراكة بين البلدين الشقيقين في مجال العمل وتبادل الخبرات في مجالات العمل.

وأضاف أن مذكّرة التفاهم تفتح أبواب التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التدريب المهني والتفتيش والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأطلع القطامين نظيره الليبي والوفد الضيف على جهود وزارة العمل في تنظيم سوق العمل والبرامج التي تقدمها في مجال التشغيل ومنها البرنامج الوطني للتشغيل ومبادرة الفروع الإنتاجية والمنصة الوطنية للتشغيل "سجل".