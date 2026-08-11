شروط الحصول على بعثات دراسية من البنك المركزي

خبرني - اعلن البنك المركزي الاردني، اليوم الثلاثاء، فتح باب التقدم لـ12 بعثة دراسية لاغراض التعيين، بواقع بعثة واحدة لكل محافظة من محافظات المملكة، وذلك للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة الاردنية للعام 2026، بهدف الحصول على درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات المطلوبة لدى الجامعات الاردنية الرسمية.

وتاتي هذه البعثات اعتبارا من الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2026/2027، وتشمل تخصصات الاقتصاد والاحصاء والمحاسبة والتمويل، في اطار توجه البنك المركزي لاستقطاب الطلبة المتفوقين وتأهيلهم في تخصصات ترتبط بطبيعة العمل المصرفي والاقتصادي والمالي.

واوضح البنك المركزي ان التقديم متاح للطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة، على ان يتم تقديم الطلبات الكترونيا عبر الموقع الرسمي للبنك، اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الرابعة من مساء الثلاثاء الموافق 25 اب 2026.

وتمنح البعثات فرصة للطلبة المقبولين لمواصلة دراستهم الجامعية في الجامعات الاردنية الرسمية ضمن البرنامج العادي وليس البرنامج الموازي، وفقا للشروط والاحكام المعتمدة من البنك المركزي.

95 بالمئة حدا ادنى وشروط دقيقة للمتقدمين

واشترط البنك المركزي الاردني للاستفادة من البعثات ان يكون الطالب اردني الجنسية، وان يكون من خريجي الثانوية العامة الاردنية للعام 2026 ضمن المسار الاكاديمي، وان يكون حاصلا على معدل لا يقل عن 95 بالمئة في شهادة الثانوية العامة لهذا العام.

كما يشترط ان يكون الطالب مستوفيا لشروط القبول في اي من التخصصات المطلوبة للابتعاث، وذلك ضمن الحقول التعليمية التي تؤهله للالتحاق بهذه التخصصات، وفقا لاسس القبول المعتمدة في الجامعات الاردنية الرسمية.

وبالنسبة للطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الاجنبية للعام الحالي، فقد اوضح البنك ضرورة اعتماد الشهادة بعد معادلتها من قبل وزارة التربية والتعليم، على ان لا يقل المعدل عن 95 بالمئة في الفرع العلمي، مع ضرورة استيفاء الطالب لشروط القبول في احد التخصصات المطلوبة للابتعاث وفقا لاسس القبول المعتمدة.

ومن الشروط ايضا ان يكون الطالب قد امضى السنتين الدراسيتين الاخيرتين في مدرسة تابعة للمحافظة نفسها التي يتقدم عنها، وذلك ضمن الاسس المعتمدة لتوزيع البعثات بواقع بعثة واحدة لكل محافظة من محافظات المملكة.

كما يشترط الا يكون الطالب محكوما بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب او الاخلاق العامة، بما في ذلك جنحة اعطاء شيك بدون رصيد وما يماثلها.

موعد التقديم والوثائق المطلوبة للبعثات

حدد البنك المركزي الاردني سقفا عمريا للمتقدمين، اذ يشترط الا يزيد عمر الطالب على 19 عاما بتاريخ الاعلان عن البعثة، كما يشترط الا يكون الطالب حاصلا على منحة دراسية او موفدا في اي بعثة من اي جهة اخرى.

ومن الشروط التي يجب على الطالب استكمالها كذلك، تقديم شهادة من المؤسسة التعليمية التي سيوفد اليها تثبت حصوله على قبول غير مشروط في برنامج الدراسة، على ان يكون القبول ضمن البرنامج العادي وليس البرنامج الموازي.

ودعا البنك المركزي الاردني الطلبة الراغبين بالاستفادة من البعثات، ممن تنطبق عليهم جميع الشروط، الى المبادرة بتعبئة الطلب الالكتروني المخصص لهذه الغاية، والمنشور على موقع البنك الالكتروني، خلال الفترة المحددة للتقديم.

ويستمر استقبال الطلبات حتى الساعة الرابعة من مساء الثلاثاء 25 اب 2026، ولن يكون التقديم متاحا بعد انتهاء الموعد المحدد، وفقا للاعلان الصادر عن البنك المركزي.

واكد البنك المركزي ان جميع الاحكام والشروط ذات العلاقة والمنشورة على موقعه الالكتروني تنطبق على الطلبات المقدمة، بما في ذلك سياسة تنظيم العلاقات الوظيفية بين الاقارب في البنك المركزي الاردني.

وتمنح هذه البعثات الطلبة المتفوقين فرصة للالتحاق بتخصصات الاقتصاد والاحصاء والمحاسبة والتمويل في الجامعات الاردنية الرسمية، مع ارتباطها باغراض التعيين، ما يجعلها من الفرص الدراسية التي تحظى باهمية خاصة لخريجي الثانوية العامة الذين يستوفون شروط التقديم والمعدل المطلوب.