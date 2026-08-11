الأردن: الكتب المدرسية إلكترونياً.. عرض بلا تحميل

خبرني - أعلن المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم عن تحديث آلية عرض الكتب المدرسية المعتمدة عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، لتصبح متاحة للاطلاع المباشر عن طريق الموقع من دون التحميل، وذلك في إطار حرصه على تسهيل وصول الطلبة والمعلّمين والمعلّمات وأولياء الأمور إلى المحتوى التعليمي المعتمد، وحماية حقوق التأليف والنشر.

ويأتي هذا التحديث بهدف ضمان إتاحة الكتب إلكترونيًا من مصدرها الرسمي، والحدّ من نسخها أو إعادة نشرها أو تداول نسخ غير مصرّح بها منها أو عرضها للبيع من دون الحصول على الموافقات اللازمة من صاحب الحق.

وأوضح المركز أن إتاحة الكتب للاطلاع عبر موقعه الإلكتروني لا تُعدّ ترخيصًا بتنزيلها أو نسخها أو تصويرها أو إعادة إنتاجها أو طباعتها أو نشرها أو توزيعها أو تداولها أو بيعها أو استغلالها لأغراض تجارية، كليًا أو جزئيًا، بأي وسيلة كانت.

وأشار المركز إلى أن الكتب والمحتويات التعليمية المنشورة عبر موقعه الإلكتروني تخضع لأحكام قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته، الذي ينظّم حقوق الاستنساخ والنشر والتوزيع والإتاحة للجمهور، ويحمي المصنفات من الاستعمال أو الاستغلال غير المصرّح به.

ودعا المركز المكتبات والمنصات الإلكترونية ومختلف الجهات إلى الالتزام بحقوق التأليف والنشر، وعدم استخراج نسخ من الكتب المتاحة عبر الموقع أو إعادة نشرها أو طباعتها أو عرضها للبيع دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، بما يضمن حماية حقوق أصحابها وتداول النسخ الرسمية المعتمدة.

وأكد المركز أن تحديث آلية العرض لا يؤثر في إمكانية الوصول إلى الكتب، إذ يمكن للطلبة والمعلّمين وأولياء الأمور والمهتمين الاطلاع عليها في أي وقت عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي، واختيار الصف والمبحث والكتاب المطلوب.

كما دعا المركز الراغبين في الحصول على النسخ الورقية من الكتب إلى الرجوع إلى وزارة التربية والتعليم، وللاطلاع على الكتب المدرسية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز (https://nccd.gov.jo/Ar/Pages/textbooks).