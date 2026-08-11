عرض ابنته على فيسبوك.. الشرطة المصرية تكشف حيلة رجل للنصب على المواطنين

خبرني - حظي مواطن مصري بتعاطف واسع على منصات التواصل الاجتماعي، إثر مناشدته المستخدمين عبر منصة "فيسبوك" تبني طفلته عقب وفاة زوجته، لعجزه عن الإنفاق عليها.

من جهتها، كشفت الأجهزة الأمنية حيلة الأب عقب رصدها الواقعة، وتبين استغلاله طفلته للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم دون وجه حق.

وذكرت وزارة الداخلية، مساء أمس الاثنين، في منشور على "فيسبوك"، أنها حددت هوية الشخص الذي ناشد المواطنين في محافظة البحيرة استضافة ابنته والتكفل برعايتها، بدعوى عدم قدرته على الاعتناء بها عقب وفاة والدتها، وتم ضبطه وتبين أنه سائق، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت بمحافظة البحيرة.

وأضافت أنه بمواجهته أقر بنشر المنشور والصورة المرفقة به بقصد الاحتيال على المواطنين واستغلال تعاطفهم، من خلال استجدائهم للحصول على مبالغ مالية.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأحالت المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لمباشرة التحقيقات.