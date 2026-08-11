فيتامين يساعد في تخفيف حدة أعراض الاكتئاب

خبرني - أظهرت دراسة نشرتها مجلة Journal of Affective Disorders أن ارتفاع مستوى فيتامين B6 في الجسم قد يرتبط بانخفاض حدة أعراض الاكتئاب.

اعتمد الفريق على تحليل بيانات أكثر من 26 ألف شخص بالغ من المشاركين في المسح الصحي الأمريكي (NHANES) بين عامي 2005 و2014. وقد جرى تقييم مستوى أعراض الاكتئاب باستخدام استبيان PHQ-9، ومقارنة تناول أو تركيز كل من الفيتامينات A، C، D، E، B6، B9، B12 مع وجود الاكتئاب وشدته. وأظهرت النتائج أن نحو ربع العينة عانى من أعراض اكتئابية ولو طفيفة.

وفي البداية، ارتبطت المستويات المرتفعة لعدة فيتامينات بانخفاض انتشار أعراض الاكتئاب، لكن بعد ضبط العوامل المؤثرة كالعمر، والجنس، والدخل، والتعليم، ومؤشر كتلة الجسم، والتدخين، واستهلاك الكحول، والحالة الصحية العامة، تلاشت هذه الارتباطات تقريبا، باستثناء فيتامين B6، حيث ظل ارتفاع تركيزه في الدم مرتبطا بشكل ضعيف بانخفاض احتمالية الإصابة بالاكتئاب المتوسط إلى الشديد.

وأشار الباحثون إلى أن فيتامين B6 يساهم في تحفيز عملية إفراز وتركيب السيروتونين والدوبامين وحمض غاما-أمينوبيوتيريك، وهي مواد تنظم المزاج ووظائف الجهاز العصبي.

وشدد الباحثون على أن الدراسة لا تثبت وجود تأثير وقائي للفيتامين، أو أن تناوله كمكمل غذائي يمكن أن يعالج الاكتئاب، بل تبيّن النتائج أن العلاقة بين النظام الغذائي والصحة النفسية تعتمد بشكل كبير على نمط حياة الشخص وحالته الصحية العامة.

وبالرغم من فوائد هذا الفيتامين على صحة الدماغ والجهاز العصبي، إلّا أن خبراء الصحة يحذرون من أن الإفراط في تناوله لفترات طويلة قد يؤدي إلى تلف الأعصاب الحسية الطرفية، ما يسبب تنميلا أو ألما في اليدين والقدمين، وقد لا يزول بالكامل حتى بعد التوقف عن استخدامه.