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تعديل ثالث على الحكومة.. نائبان جديدان ودمج حقيبتي التربية والتعليم العالي

  • 11 أغسطس 2026
  • 11:07
تعديل ثالث على الحكومة نائبان جديدان ودمج حقيبتي التربية والتعليم العالي

خبرني - يؤدي نائبا رئيس الوزراء الجديدان، وليد المصري ومهند شحادة، إلى جانب وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة، اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني عند منتصف نهار اليوم الثلاثاء، ضمن التعديل الوزاري الثالث على حكومة رئيس الوزراء جعفر حسان.

ولن يؤدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليمين الدستورية، كما لن يؤديها وزير العمل نضال القطامين، لكونهما أدياها سابقاً.

وبموجب التعديل، يصبح لرئيس الوزراء جعفر حسان ثلاثة نواب، هم أيمن الصفدي نائباً أول لرئيس الوزراء، ووزير الإدارة المحلية وليد المصري نائباً لرئيس الوزراء لشؤون البلديات، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة خليل خليل نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

ويقتصر التعديل الوزاري على إلغاء حقيبتي وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وتولي عزمي محافظة حقيبة وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، في إطار الاستحقاق الدستوري المترتب على التعديل القانوني، إلى جانب تعيين نائبين جديدين لرئيس الوزراء.

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