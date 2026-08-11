خبرني - ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الثلاثاء، بمقدار دينار واحد مقارنة بتسعيرة الاثنين، ليصل إلى 89.1 دينارا لغايات البيع من محال الصاغة، مقابل 85 دينارا لجهة الشراء.

وكان سعر بيع غرام الذهب عيار 21 قد بلغ الاثنين 88.1 دينارا، مقابل 84 دينارا لجهة الشراء، ما يعني ارتفاع سعري البيع والشراء بمقدار دينار واحد للغرام، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ووفق التسعيرة اليومية، ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 إلى 102.1 دينار الثلاثاء، مقارنة مع 101.1 دينار الاثنين، بزيادة مقدارها دينار واحد.

كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 18 بمقدار 80 قرشا، ليبلغ 78.8 دينارا الثلاثاء، مقابل 78 دينارا في تسعيرة الاثنين.