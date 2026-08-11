خبرني - بكل مشاعر الفخر والاعتزاز يتقدم الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لمجموعة مدارس الجامعة والسيدة ناديا الحوراني مشرفة مجموعة المدارس، وأسرة مجموعة المدارس بفروعها، بالتهنئة والتبريك من الطالبة "جود أبو سمرة" وذويها ، على إنجازها المشرف بحصولها على المركز الأول على المملكة بمعدل %99.9 " بالحقل الدراسي الصحي" .

كما يتقدمون بالتهنئة والتبريك من طلبة مجموعة المدارس المتفوقين وذويهم وهم : الطالبة يارا الشقيرات بحصولها على معدل 99.1% , والطالب داود ابو شملة بحصوله على معدل 98.6% ، والطالبة خديجة دشون بحصولها على معدل 98.5% والطالبة ليان اسعد بحصولها على معدل 98.5%، والطالب يامن الزين بحصوله على معدل 98.1% ، والطالب بدر الشاويش بحصوله على معدل 97.4% ، والطالبة ألين العنساوي بحصولها على معدل 97.2% والطالبة امل عودة بحصولها على معدل 97.2% ، والطالبة بانا الملخ بحصولها على معدل 97% .ِ

ويهنئون طالبات مدارس الجامعة الاولى ( بنات ) اللواتي حققت 34 طالبة منهن النجاح بمعدل من 90% الى 100% و 24 طالبة منهن بمعدل من 80% الى 89.9% ، وبلغت نسبة النجاح للطالبات 91% .

كما يهنئون طلاب مدارس الجامعة الاولى ( ذكور) الذين حقق 22 طالبا منهم النجاح بمعدل من 90% الى 100% ، و18 طالباً منهم بمعدل من 80% الى 89.9% ، وبلغت نسبة النجاح للطلاب 95.5% .

وأيضاً يهنئون طالبات مجموعة المدارس الثانية (بنات ) االلواتي حققت 15منهن النجاح بمعدل من 90% الى 100%، و18 منهن بمعدل من 80% الى 89.9% ، وبلغت نسبة النجاح للطالبات 94%.