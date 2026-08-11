"طيبة" ابنة الزميل الصحفي رياض أبو زايدة مبارك التفوق في الثانوية العامة ..

خبرني - يتقدم الزميل الصحفي رياض أبوزايدة، وزوجته المهندسة لانا الجعافرة، والأهل، بأجمل عبارات المحبة وأرق التهاني، من قرة عينهم ونبض قلبهم الابنة الغالية "طيبة"، بمناسبة تفوقها المضيء ونجاحها الباهر في امتحان الثانوية العامة، وحصولها على معدل (96).

لقد كانت رحلتكِ محفوفة بالدعوات، وكان إصراركِ هو الضوء الذي أنار أيامنا وفرحتنا اليوم بكِ لا تسعها الكلمات. شكراً لأنكِ أهديتنا هذا الفخر، وجعلتِ من سهر الليالي لحناً للنجاح، جنيتِ به ثمار جهدك وسهرك.

دعواتنا لكِ من أعماق القلب أن تظلي دوماً شمسًا تشرق بالتميز، وأن تكون خطواتكِ القادمة في مرحلتكِ الجامعية مليئة بالخير والرفعة والبركة. ألف مبروك يا فرحة العمر، وعقبال الشهادات العليا!