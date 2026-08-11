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ترمب: سيكون من الخطأ الفادح أن يفكر "فيفا" في استبدال إنفانتينو

  • 11 أغسطس 2026
  • 10:19
ترمب سيكون من الخطأ الفادح أن يفكر فيفا في استبدال إنفانتينو

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيرتكب "خطأ فادحاً" إذا فكر لأي سبب في استبدال رئيسه جياني إنفانتينو.


وأضاف ترمب، في منشور له على "تروث سوشيال"، أن إنفانتينو "رائع"، مشيراً إلى أنه ترأس تنظيم النسخة الأخيرة من كأس العالم، التي وصفها بأنها "أنجح بطولة كأس عالم على الإطلاق، وبفارق أربعة أضعاف".

وحذر الرئيس الأميركي من أن رحيل إنفانتينو سيؤدي، إلى تراجع نجاح البطولة وربحيتها، قائلًا: "إذا رحل، فلن تكون البطولة ناجحة أو مربحة بالقدر نفسه مرة أخرى".

يذكر أن إنفانتينو تعرض في الأيام الأخيرة لضغوط من اتحادات كبرى، بينها الاتحاد الأوروبي (UEFA) والاتحاد الآسيوي و"كونكاكاف"، على خلفية خطة مثيرة للجدل لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وبعد انهيار الخطة، طالبت هذه الاتحادات بمساءلة مستقلة، وذهبت بعض الأصوات إلى المطالبة برحيل إنفانتينو.

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