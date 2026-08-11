قوات الاحتلال تشرع بهدم 12 مخزنا تجاريا على مدخل عنزا جنوبي جنين

خبرني - شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، بهدم 12 مخزنا تجاريا على مدخل قرية عنزا جنوب جنين، رغم أن القضية ما زالت منظورة أمام محاكم الاحتلال ولم يصدر قرار نهائي بشأنها.

وقال رئيس مجلس قروي عنزا هشام صدقة، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة برفقة جرافتين عسكريتين، وشرعت بعملية الهدم للمخازن التي تعود للمواطن أيسر عمور، والواقعة على مدخل القرية.

وأضاف أن المخازن كانت تحتوي على معدات وكراتين تتبع لمصنع للكرتون في القرية، فيما منعت قوات الاحتلال أصحابها من إخلاء محتوياتها قبل بدء عملية الهدم، وأغلقت طريق نابلس جنين الرئيس أمام المركبات.

من جهته، أوضح أيمن عمور، المسؤول عن المخازن، أن المنشآت المستهدفة تضم 12 مخزنا تجاريا، تبلغ مساحة كل منها نحو 40 مترا مربعا، وتقدر تكلفتها الإجمالية بنحو مليون ونصف مليون شيقل.

وأشار إلى أن المخازن كانت قد تلقت إخطارا بالهدم في وقت سابق، وجرى تقديم اعتراض لدى محاكم الاحتلال، وما زالت القضية قيد النظر، إلا أن قوات الاحتلال شرعت بعملية الهدم قبل صدور قرار نهائي.

وبيّن عمور أن هذه المخازن كانت مشروعا استثماريا لابن عمه أيسر العامل في السعودية، وكانت جميعها مؤجرة كمحال تجارية، إلا أن المستأجرين اضطروا إلى إخلائها عقب تلقي إخطارات الهدم.

تفجير منزل في نابلس

وفجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، منزل الشهيد فاروق رمضان في قرية تل جنوب غربي نابلس، بعد أن اقتحمت القرية، وأجبرت سكان بعض المنازل على إخلائها، تمهيدا لهدم منزل الشهيد.

وكان جنود الاحتلال ومستوطنون إرهابيون ارتكبوا في الرابع والعشرين من شهر تموز الماضي، مجزرة في تل أسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة، وإصابة أربعة آخرين، خلال تصدي أهالي القرية لهجوم مستوطنين.

هجوم للمستوطنين على المغير

أصيب ستة فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، اليوم الثلاثاء، في هجوم للمستوطنين على قرية المغير، شمال شرقي رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم، إن عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال هاجموا الفلسطينيين في سهل المغير وأطلقوا تجاههم الغاز المسيل للدموع في أثناء حراثتهم لأرضهم، ما أدى إلى إصابة ستة فلسطينيين بالاختناق بينهم ثلاثة أطفال، وسيدتين، ومواطن آخر.

وتتعرض قرية المغير والقرى والبلدات المحيطة بها شمال شرق رام الله لاعتداءات متواصلة من المستوطنين، إلى جانب اقتحامات الاحتلال المستمرة.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جنود الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون خلال شهر تموز الماضي 2,256 اعتداء ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، حيث نفذت قوات الاحتلال 1458 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 798 اعتداء.