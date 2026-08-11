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الأردن يحبط محاولتي تهريب مخدرات بالبالونات الموجّهة

  • 11 أغسطس 2026
  • 09:29
الأردن يحبط محاولتي تهريب مخدرات بالبالونات الموجّهة

خبرني - أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر الثلاثاء، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة.

ورصدت وحدات حرس الحدود البالونات وتعاملت معها وأسقطتها داخل الأراضي الأردنية، وضبطت حمولتها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويجسد إحباط المحاولتين قدرة وحدات حرس الحدود على كشف محاولات التهريب وإفشالها، والتعامل الفوري والحاسم مع الأساليب التي تلجأ إليها شبكات التهريب، بما يحفظ أمن الحدود ويحول دون استغلالها لتمرير المواد المخدرة إلى داخل المملكة.

وستبقى حدود الأردن عصية على كل من يحاول اختراقها أو العبث بأمنها، وستتعامل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بكل حزم ودون تهاون مع أي محاولة تهدد أمن المملكة وسلامة أراضيها.

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