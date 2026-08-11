الجزائر.. عزل مسؤول من منصبه بعد اقتباسه عبارة للراحل معمر القذافي

خبرني - أعلنت ولاية عين تموشنت الحزائرية في بيان، يوم الإثنين، عن توقيف رئيس مجلس بلدة العامرية السائح ضيف، عن ممارسة مهامه بسبب اقتباسه عبارة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وأوضح البيان أن "القرار جاء عقب التصرف غير المسؤول الذي أقدم عليه المعني عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" بتاريخ 2 أغسطس الماضي، عندما وجه "خطابا مسيئا" لسكان بلدة العامرية، تضمن عبارة منسوبة إلى الراحل معمر القذافي".

وقال المسؤول: "كنت أريد لكم العزة ولكنكم تعشقون المذلة".

كما لفت البيان إلى أن القرار اتُخذ "بناء على هذه العبارة والسلوك الذي لا يليق بأخلاق المشرف على تسيير الشأن العام ولا بنبل الخدمة العمومية وقدسيتها، ويتعارض مع توجيهات السلطات العليا للجزائر وعلى رأسها رئيس الجمهورية، الذي يوصي بالحرص على صون كرامة وحرمة المواطنين".

وأشار البيان إلى أنه، بعد التوبيخ الذي لحق بالمسؤول المعني من قبل الولاية هاتفيا وكتابيا، وإيداع شكوى بهذا الخصوص لدى النائب العام بمجلس قضاء عين تموشنت، وبالنظر إلى ما أفرزه المنشور من تأجيج لمشاعر الاحتقان وإثارة الانقسام داخل النسيج الاجتماعي، تقرر توقيفه عن ممارسة مهامه ابتداء من يوم الاثنين.