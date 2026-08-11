واشنطن تواصل سحب طائرات التزود بالوقود من بن غوريون

خبرني - كشفت قناة عبرية، الاثنين، أن عدد طائرات التزود بالوقود الأمريكية بمطار بن غوريون وسط إسرائيل تراجع مقتربا من مستواه خلال فترة وقف إطلاق النار عندما كان المطار يضم نحو 20 طائرة فقط.

وقالت "القناة 12" العبرية: "يواصل الأمريكيون تقليص عدد طائرات التزود بالوقود في مطار بن غوريون" بمنطقة تل أبيب.

وأضافت أن "عدد طائرات التزود بالوقود اقترب بالفعل من مستويات فترة وقف إطلاق النار، عندما كان المطار يضم نحو 20 طائرة فقط من هذا النوع"، دون أن تذكر العدد عند ذروة التوتر.

والأحد، قالت القناة ذاتها إن القوات الجوية الأمريكية بدأت سحب بعض طائراتها للتزود بالوقود التي كانت متوقفة في مطار بن غوريون في ظل التطورات الأمنية.

وأشارت إلى أن الخطوة جاءت بعد أن ضغطت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف على مسؤولي الأمن كي تغادر طائرات التزود بالوقود، لإخلاء مساحة في المطار للطائرات المدنية خلال أيام الذروة.

ووفق القناة، من المتوقع أن يمر "أكثر من 2.6 مليون مسافر عبر المطار في أغسطس بواقع نحو 100 ألف مسافر يوميا، في فترة وصفت بأنها الأكثر ازدحاما منذ 7 أكتوبر 2023، إذ يعد أغسطس شهر إجازة لأعداد كبيرة من الإسرائيليين.

ولم يصدر تعقيب فوري من واشنطن أو تل أبيب بشأن ما أوردته القناة.

ويأتي ذلك فيما تتواتر منذ أيام أنباء عن قرب توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن ملفات خلافية، ولا سيما الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.

هذا، وسبق أن أثير جدل في إسرائيل بشأن التأثير السلبي لتوقف طائرات التزود بالوقود الأمريكية التي تشغل حيزا واسعا من المكان ما يؤثر على عمل الطائرات المدنية في مطار بن غوريون.

ففي 14 يوليو الماضي، منعت إسرائيل هبوط طائرات تزود بالوقود أمريكية إضافية في بن غوريون بعد ارتفاع عددها إلى 33 طائرة، حيث قالت ريغيف إنها تشغل أماكن طائرات مدنية.

وفي اليوم ذاته، اعترضت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" على القرار الذي تراجعت عنه إسرائيل في 15 من الشهر نفسه وسط احتجاج أمريكي.

تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، تتوقف طائرات أمريكية للتزود بالوقود في مطار بن غوريون.