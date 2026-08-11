البنك المركزي يعلن عن 12 بعثة دراسية لطلبة التوجيهي المتفوقين

خبرني - أعلن البنك المركزي الأردني، الثلاثاء، فتح باب التقدم لـ12 بعثة دراسية لأغراض التعيين، بواقع بعثة واحدة لكل محافظة من محافظات المملكة، للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة، للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات الاقتصاد والإحصاء والمحاسبة والتمويل، لدى الجامعات الأردنية الرسمية، اعتباراً من الفصل الدراسي الأول 2026/2027.

وأوضح البنك أن التقدم للاستفادة من البعثات يشترط أن يكون الطالب أردني الجنسية، وخريج الثانوية العامة الأردنية لعام 2026 ضمن المسار الأكاديمي، وأن يكون حاصلاً على معدل لا يقل عن 95% في شهادة الثانوية العامة لهذا العام، وأن تنطبق عليه شروط القبول في أي من التخصصات المطلوبة للابتعاث، ضمن الحقول التعليمية التي تؤهله للالتحاق بها وفقاً لأسس القبول المعتمدة.

وبالنسبة للحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية لهذا العام، اشترط البنك اعتماد الشهادة بعد معادلتها من قبل وزارة التربية والتعليم، وألا يقل المعدل عن 95% في الفرع العلمي، وأن يكون الطالب مستوفياً لشروط القبول في أي من التخصصات المطلوبة للابتعاث وفقاً لأسس القبول المعتمدة.

كما يشترط أن يكون الطالب قد أمضى السنتين الدراسيتين الأخيرتين في مدرسة تابعة لنفس المحافظة، وألا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب أو الأخلاق العامة، بما في ذلك جنحة إعطاء شيك بدون رصيد وما يماثلها.

ويشترط كذلك ألا يزيد عمر الطالب على 19 عاماً بتاريخ الإعلان عن البعثة، وألا يكون حاصلا على منحة دراسية أو موفدا في أي بعثة من أي جهة أخرى.

ومن ضمن الشروط أيضا، أن يقدم الطالب شهادة من المؤسسة التعليمية التي سيوفد إليها تثبت قبوله غير المشروط لبرنامج الدراسة في البرنامج العادي وليس الموازي.

ودعا البنك المركزي الأردني الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه البعثات، ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى تعبئة الطلب الإلكتروني المخصص لهذه الغاية والمنشور على موقع البنك الإلكتروني، اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء ولغاية الساعة الـ4 من مساء الثلاثاء 25 آب 2026.

وأشار البنك إلى أن الأحكام والشروط ذات العلاقة المنشورة على موقعه الإلكتروني تنطبق على الطلبات التي سيتم تقديمها، بما فيها سياسة تنظيم العلاقات الوظيفية بين الأقارب في البنك المركزي الأردني.