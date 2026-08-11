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مواصفات الهاتف المنافس القادم من هواوي

  • 11 أغسطس 2026
  • 09:11
مواصفات الهاتف المنافس القادم من هواوي

خبرني - تستعد هواوي لإطلاق جهاز nova 16 SE الذي سيكون من بين أقوى المنافسين في أسواق الأجهزة الذكية المحمولة.
حصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65، أبعاده (163.3/78/8) ملم، وزنه 229 غ.

شاشته أتت من نوع OLED بمقاس 6.84 بوصة، دقة عرضها (1272/2756) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 444 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 8000 nits.
يعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 6.1، ومعالج Kirin 8020، ومعالج رسوميات Maleoon 920 2cu، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.
كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

دعمته هواوي أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية Bluetooth 6.0، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية كبيرة بسعة 8500 ميلي امبير تعمل مع شاحن باستطاعة 66 واط، ويمكنها تأمين الشحن العكسي للهواتف والأجهزة الذكية الأخرى باستطاعة 5 واط.

 

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