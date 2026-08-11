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الجيش الإسرائيلي يعلن عن حادثة في جبل الشيخ

  • 11 أغسطس 2026
  • 09:02
الجيش الإسرائيلي يعلن عن حادثة في جبل الشيخ

خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن وقوع حادثة في منطقة جبل الشيخ، عطلت نشاطه العملياتي، داعيا السلطات لملاحقة المتورطين قضائيا.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "خلال الليل، وصل ثلاثة مدنيين إسرائيليين إلى منطقة جبل الشيخ وعبروا الحدود إلى الأراضي السورية. وتم إرسال جنود من الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة لتحديد مواقعهم وإعادتهم إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان أنه "تم تحويل المدنيين المحتجزين إلى الشرطة الإسرائيلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

وأدان الجيش الإسرائيلي بشدة مثل هذه الحوادث، التي تعد حادثة إضافية تعطل النشاط العملياتي للجنود في المنطقة وتعرضهم للخطر، وفق بيانه.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "يتوجب على سلطات إنفاذ القانون ملاحقة المتورطين قضائيا ومنع هؤلاء الأفراد من تكرار ارتكاب مثل هذا الفعل، الذي يشكل جريمة جنائية".

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