كولومبيا تعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان

خبرني - اعترفت الحكومة الكولومبية اليمينيّة المتشددة التي شُكِّلت حديثا، الاثنين، بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي انتزعتها من سوريا عام 1967.

وتحتل إسرائيل منذ حرب 1967 أجزاء من هضبة الجولان ضمتها عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة.

وتولى الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييا السلطة، الجمعة، عقب حملة انتخابية صاخبة تعهد خلالها بإقامة علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل كوسيلة لمكافحة الجماعات المسلحة في بلاده.

وأعلنت وزارة خارجيته الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان في اليوم نفسه الذي ضرب زلزال قوي غرب كولومبيا، مسفرا عن وفاة ما لا يقل عن 111 شخصا وإصابة العشرات.

جاء في بيان نشرته الوزارة على منصة إكس "تعترف حكومة كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على هذه الأراضي، وكذلك بحق تلك الدولة في حماية نفسها من التهديدات الخارجية".

وتعتبر الأمم المتحدة أن هضبة الجولان أرض سورية خاضعة لاحتلال عسكري إسرائيلي، واعتمدت قرارا يعتبر استمرار احتلالها وضمّها غير قانوني، وتطالب إسرائيل بانسحابها إلى خط الرابع من حزيران 1967.