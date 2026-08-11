العراقيون يتصدرون قيمة تملك غير الأردنيين للعقارات بـ53.3 مليون دينار

خبرني - بلغ عدد معاملات تملك المستثمرين غير الأردنيين للعقارات في الأردن خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 1,258 عقارا، بانخفاض نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما ارتفعت القيمة التقديرية لهذه المعاملات بنسبة 15% لتبلغ 123.4 مليون دينار، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة.

وتوزعت معاملات التملك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي على 786 شقة، بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و472 قطعة أرض، بانخفاض نسبته 16%.

وبلغت القيمة التقديرية للشقق التي تملكها غير الأردنيين 67.6 مليون دينار، مشكلة 55% من إجمالي قيمة المعاملات، فيما بلغت قيمة الأراضي 55.8 مليون دينار، بنسبة 45%.

وتصدرت الجنسية العراقية معاملات تملك غير الأردنيين خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي من حيث العدد، بمجموع 313 عقارا، تلتها الجنسية السعودية بـ160 عقارا، ثم السورية بـ144 عقارا، والفلسطينية بـ121 عقارا، والأميركية بـ93 عقارا.

ومن حيث القيمة، حافظت الجنسية العراقية على المرتبة الأولى أيضا، بقيمة تقديرية بلغت 53.278 مليون دينار، وشكلت 43% من إجمالي القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين.

وجاءت الجنسية الفلسطينية في المرتبة الثانية من حيث قيمة التملك بـ9.143 مليون دينار، وبنسبة 7%، تلتها الجنسية البريطانية في المرتبة الثالثة بقيمة 8.394 مليون دينار وبنسبة 7%.

وحلت الجنسية السورية في المرتبة الرابعة بقيمة تقديرية بلغت 7.891 مليون دينار، وبنسبة 6.4%، فيما جاءت الجنسية الأميركية خامسة بقيمة 7.623 مليون دينار، وبنسبة 6.2%.

وبالمقارنة مع الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، انخفض إجمالي عدد معاملات تملك غير الأردنيين من 1,329 إلى 1,258 معاملة، بنسبة 5%، في حين ارتفع عدد معاملات الشقق من 770 إلى 786 معاملة بنسبة 2%، وتراجع عدد معاملات الأراضي من 559 إلى 472 معاملة بنسبة 16%.

وفي المقابل، ارتفعت القيمة الإجمالية لمعاملات التملك من 107.04 مليون دينار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الماضي إلى 123.404 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الحالي، بزيادة نسبتها 15%.

* تموز: العراقيون أولا بالعدد والقيمة

وخلال تموز الماضي، بلغ عدد معاملات تملك المستثمرين غير الأردنيين للعقارات 217 عقارا، بانخفاض نسبته 1% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، فيما ارتفع بنسبة 17% مقارنة بالشهر السابق.

وبلغ عدد الشقق التي تملكها غير الأردنيين خلال تموز 137 شقة، بانخفاض 7% مقارنة بتموز 2025، وارتفاع 15% مقارنة بالشهر السابق، بينما بلغ عدد قطع الأراضي 80 قطعة، بارتفاع 11% على أساس سنوي و19% مقارنة بالشهر السابق.

وارتفعت القيمة التقديرية لمعاملات التملك خلال تموز بنسبة 45% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، لتبلغ 23.779 مليون دينار، فيما انخفضت بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق.

وتوزعت قيمة معاملات تموز على 12.064 مليون دينار للشقق، بما نسبته 51% من الإجمالي، و11.716 مليون دينار للأراضي، بنسبة 49%.

وتصدرت الجنسية العراقية معاملات التملك خلال تموز من حيث العدد بمجموع 46 عقارا، تلتها الجنسية السورية بـ30 عقارا، ثم السعودية بـ25 عقارا، والفلسطينية بـ21 عقارا، والأميركية بـ20 عقارا.

ومن حيث القيمة، جاءت الجنسية العراقية أيضا في المرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 6.320 مليون دينار، بما نسبته 27% من القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال الشهر، وفق التقرير الذي اطلعت عليه "المملكة".

وجاءت الجنسية البريطانية في المرتبة الثانية من حيث القيمة بـ3.648 مليون دينار وبنسبة 15%، تلتها الجنسية الكندية بقيمة 1.940 مليون دينار وبنسبة 8%، ثم الجنسية الأميركية بـ1.719 مليون دينار وبنسبة 7%.