ترمب يوقع أمرا تنفيذيا جديدا بشأن لقاحات الأطفال

خبرني - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أمرا تنفيذيا يدعو إلى تعديل التوصيات الخاصة بلقاحات الأطفال بما يروج لنظريته بضرورة توزيع الجرعات على زيارات طبية منفصلة.

ويوصي الأمر بإعطاء كل لقاح في زيارة خاصة وفصل لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية إلى ثلاث جرعات مختلفة وتوجيه وزارة الصحة في البلاد لتحسين أبحاث اللقاحات، وفقا لبيان الحقائق، الذي نشرته صحيفة "ديلي كولر" لأول مرة.

ولا تتوفر لقاحات الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية المنفصلة للأطفال في الولايات المتحدة.

ويمثل تجدد التركيز على اللقاحات خروجا عن جهود إدارة ترامب مؤخرا، إذ ركزت على سياسات صحية أقل إثارة للجدل تتعلق بالتغذية الصحية، ومفاوضات خفض أسعار الأدوية، وتشديد الإجراءات لمكافحة الاحتيال الطبي قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأثار خبراء الصحة العامة مخاوف من أن المباعدة بين جرعات اللقاحات كما يقترح ترامب يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر إصابة الأطفال بمرض يمكن الوقاية منه باللقاحات قبل العودة لزيارة أخرى.

وتخضع لقاحات الأطفال، وكذلك كيفية إعطائها معا وتوقيت ذلك، لدراسات دقيقة وصارمة، كما تستمر مراقبة سلامتها لسنوات بعد بدء استخدامها.

وقال كوش ديساي، المتحدث باسم ترامب، لوكالة "أسوشيتد برس"، إن الرئيس "واحد من عدد لا يحصى من الآباء الذين أثاروا تساؤلات ومخاوف بشأن لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية المركب"، مضيفا أن خطة تطوير لقاحات منفصلة لكل مرض من شأنها أن "تمنح الآباء مزيدا من الخيارات بشأن توقيت إعطاء اللقاحات لأطفالهم وعدد مرات تلقيها"، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الإقبال على التطعيم.