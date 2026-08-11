الذهب يرتفع لجلسة ثالثة وسط ترقب تقارير عن التضخم

خبرني - ارتفع الذهب الثلاثاء، للجلسة الثالثة على التوالي ليصل إلى "أعلى مستوى" منذ أكثر من شهرين، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم للبحث عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 4432.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، مسجلا أعلى مستوى منذ الخامس من حزيران. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7% إلى 4492.60 دولار.

وقال توني سيكامور محلل الأسواق في آي.جي إن هذا التحرك "مدفوع بدرجة من الخوف من تفويت الفرصة لدى أولئك الذين فاتتهم موجة الهبوط إلى مستوى 4000 دولار، وبعض عمليات تغطية المراكز القصيرة... وعودة التدفقات إلى الملاذ الآمن".

وتابع "على المدى المتوسط، نتوقع أن تخترق الأسعار هذا المستوى وتفتح الطريق أمام انتعاش أقوى نحو مستوى 5000 دولار".

ومن المرجح أن يؤثر تقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين المقرر صدوره الأربعاء وبيانات أسعار المنتجين التي تصدر الخميس على توقعات السياسة النقدية، بعد أن أدت بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة لشهر تموز التي صدرت الأسبوع الماضي إلى تراجع توقعات الأسواق برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وفي اجتماعه الذي عقد في تموز، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بدون تغيير وسط انقسام في الآراء.

وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال فؤاد رزق زادة محلل السوق لدى فوركس دوت كوم في مذكرة "إذا استمرت البيانات في الإشارة إلى تباطؤ الاقتصاد دون حدوث ارتفاع ملموس في التضخم، فقد تقلص الأسواق توقعاتها مجددا حيال تشديد السياسة النقدية. ومن المرجح أن يجعل ذلك الدولار عرضة للضعف ويوفر خلفية داعمة أخرى للذهب".

على الصعيد الجيوسياسي، رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شروط إيران لإبرام اتفاق بالمطالبة بأن تدفع الجمهورية الإسلامية تعويضات عن قتلى سقطوا في حروب وهجمات واحتجاجات، في تصعيد كلامي من المرجح أن يعقد الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 66.30 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7% إلى 1765.26 دولار، وصعد البلاديوم 0.8% إلى 1394 دولارا.