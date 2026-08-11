الأردن.. طقس حار نسبيا حتى الخميس

خبرني - يكون الطقس الثلاثاء، حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط في ساعات ما بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار، لا سيما في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 36 و23 درجة مئوية، وفي غرب عمّان بين 34 و22، وفي المرتفعات الشمالية بين 32 و21، وفي مرتفعات الشراة بين 33 و19، وفي مناطق البادية بين 40 و23، وفي مناطق السهول بين 35 و21، وفي الأغوار الشمالية بين 42 و26، وفي الأغوار الجنوبية بين 44 و29، وفي البحر الميت بين 43 و28، وفي خليج العقبة بين 43 و29 درجة مئوية.

وتحذّر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، لا سيما في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة، داعية إلى عدم إشعال وترك مخلفات النيران في المناطق الحرجية.

ويطرأ الأربعاء انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ويكون الطقس الأربعاء والخميس حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط في ساعات ما بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار، خصوصا في مناطق البادية.

أما الجمعة، فتنخفض درجات الحرارة قليلا، لتعود حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ليكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار أحيانا، خاصة في مناطق البادية.