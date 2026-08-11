قصة لعبة 5 سابع فيلم تتجاوز إيراداته مليار دولار

خبرني - كسر فيلم حكاية لعبة 5 "Toy story 5"، حاجز المليار دولار، مُسجلاً حتى اليوم إيرادات كلية على مستوى العالم تبلغ 1.025 مليار دولار ليصبح الفيلم الأعلى أرباحاً في 2026، وسابع أفلام ديزني قوة من حيث الإيرادات خلال عامين فقط.

"Toy story 5" هو ثالث فيلم يتجاوز حاجز المليار دولار في شباك التذاكر خلال 2026، ويأتي فيلم ماريو "Super Mario Galaxy Movie"، الذي صدر في 1 أبريل (نيسان)، في المرتبة الثانية بإيرادات 1.011 مليار دولار.

بينما يأتي فيلم "مايكل" الذي صدر في 24 أبريل (نيسان) ويتناول السيرة الذاتية لمايكل جاكسون، في المرتبة الثالثة بإيرادات 1.01 مليار دولار. فيما تتهيأ مسرحية "الأوديسة" للوصول إلى علامة المليار دولار، بعدما ارتفعت إيراداتها إلى 639 مليون دولار بعد أسبوعين فقط.

قصة فيلم حكاية لعبة "5"

ينصب التركيز في فيلم "حكاية لعبة 5"، على أطفال عاديين يعانون شعوراً طاغياً بالوحدة، على نحو يترك آباءهم يائسين إزاء ما يمكنهم فِعله لمساعدة هؤلاء الأبناء من مخاطر الشاشات.

تدور قصة العمل حول محاولة "بوني" الصغيرة، البالغة من العمر 8 سنوات، التكيف مع عالم اجتماعي رقمي جديد، بعد أن يسيطر الجهاز الذكي على وقتها واهتمامها، ما يدفع الألعاب القديمة إلى مواجهة تهديد وجودي حقيقي يتمثل في تراجع الخيال أمام الشاشات.

وبينما يحاول وودي وباز وغيسي، الحفاظ على دورهم في حياة الطفلة، تتصاعد المواجهة بين "اللعب التقليدي" و"البدائل الرقمية".

في الجزء الجديد من السلسلة، تستعيد الشركة شخصيات العمل الكلاسيكية المحبوبة، حيث يعود توم هانكس بصوت "وودي"، وتيم ألين في دور "باز لايت يير"، وجوان كوزاك في شخصية "جيسي"، إلى جانب انضمام غريتا لي التي تؤدي صوت الجهاز الذكي الجديد "ليلي باد"، وهي لعبة إلكترونية شبيهة بالتابلت تدخل عالم الطفلة "بوني" لتغير شكل علاقتها بالألعاب التقليدية.

سابع أفلام ديزني

بتجاوزه المليار دولار إيرادات، ينضم توي ستوري 5، إلى قائمة "ديزني الذهبية"، ليصبح سابع أفلام الشركة الأمريكية تحقيقاً لهذه الأرباح خلال عامين فقط منذ 2024.

وسبق الفيلم 6 أفلام أخرى إلى نادي المليار دولار، هي:

1- فيلم "Inside Out 2"، صدر في يونيو (حزيران) 2024، وحقق 1.699 مليار دولار.

2- فيلم "Deadpool & Wolverine"، صدر في يوليو (تموز) 2024، وحقق 1.338 مليار دولار.

3- فيلم "Moana 2"، صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وحقق 1.06 مليار دولار.

4- فيلم "Lilo & Stitch"، صدر في مايو (أيار) 2025، وحقق 1.038 مليار دولار.

5- فيلم "Zootopia2"، صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وحقق 1.87 مليار دولار.

6- فيلم "Avatar: Fire and Ash"، صدر في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وحقق 1.49 مليار دولار.