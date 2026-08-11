من غريم مدريد إلى محبوبها.. ميسي يتبرع بـ80 ألف يورو لضحايا الحرائق

خبرني - تبرع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمبلغ 80 ألف يورو للمساهمة في إعادة إعمار منطقة سييرا أويستي في العاصمة الإسبانية مدريد، التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء حرائق الغابات، في لفتة إنسانية لاقت إشادة واسعة.

أعلنت رئيسة حكومة إقليم مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، الخبر عبر حسابها الرسمي في إكس، موجهة الشكر لقائد منتخب الأرجنتين، وقالت: "ليونيل ميسي تبرع بـ80 ألف يورو لإعادة إعمار سييرا أويستي. أود أن أشكره، وأقول له إن أبناء مدريد يتطلعون لاستقباله قريباً ومنحه التصفيق الذي يستحقه".

وحظي التبرع بردود فعل إيجابية في الأوساط الإسبانية، خصوصاً أن ميسي ارتبط طوال مسيرته بقميص برشلونة، وكان المنافس الأبرز لريال مدريد في حقبة شهدت العديد من مواجهات "الكلاسيكو" التاريخية، ما جعله أحد أكثر اللاعبين الذين أثاروا معاناة جماهير النادي الملكي داخل الملعب.

لكن بعيداً عن المنافسة الكروية، نجح النجم الأرجنتيني في كسب تعاطف وإعجاب كثير من أبناء العاصمة الإسبانية، بعدما وضع الاعتبارات التنافسية جانباً، وقدم دعماً مباشراً للمتضررين من الحرائق، في مبادرة إنسانية أكدت أن تأثيره يتجاوز حدود المستطيل الأخضر.

ويأتي تبرع ميسي في وقت تتواصل فيه جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة، إذ يمثل مبلغ الـ80 ألف يورو مساهمة في دعم عمليات التعافي ومساندة الأسر المتأثرة، وسط إشادة واسعة بالموقف الذي حظي بتقدير حتى من مدينة لطالما كانت مسرحاً لأشرس منافساته الكروية.