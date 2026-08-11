واتساب يضع حسابات الأطفال تحت رقابة الأهل.. كيف تفعّل الميزة على آيفون؟

خبرني - في وقتنا الحاضر، لا يُعتبر حصول الطفل على هاتف ذكي يعني بالضرورة تركه وحيدا أمام عالم تطبيقات المراسلة، حيث بدأ تطبيق واتساب طرح نظام جديد للحسابات المُدارة من الوالدين، يمنح الأسرة أدوات إضافية للتحكم في طريقة استخدام الأطفال للتطبيق.

وتستهدف الميزة الأطفال في مرحلة ما قبل المراهقة، وتسمح للوالدين بإدارة جوانب من الحساب، مثل جهات الاتصال والمجموعات وطلبات التواصل، بينما تحافظ في الوقت نفسه على تشفير المحادثات والمكالمات من الطرف إلى الطرف، وفق ما أعلنته الشركة.

حساب الطفل تحت إشراف الوالدين

تعتمد الميزة على إنشاء حساب خاص بالطفل ثم ربطه بحساب الوالد، وهي عملية تتطلب وجود هاتفيْ الطرفين معا، ويستخدم واتساب رمز كيو آر (QR) لإتمام عملية الربط، قبل أن يتمكن الوالد من إنشاء رمز بي آي إن (PIN) مكون من 6 أرقام لحماية إعدادات الحساب.

وبعد إتمام الإعداد، يستطيع الوالد تحديد الأشخاص الذين يمكن للطفل التواصل معهم، إضافة إلى التحكم في إمكانية انضمامه إلى المجموعات. كما يحصل على تنبيهات بشأن بعض الأنشطة، مثل إضافة جهة اتصال أو حظرها أو الإبلاغ عنها، مع إمكانية تفعيل إشعارات أخرى تتعلق بتغيير اسم الحساب أو صورته أو الانضمام إلى مجموعة.

كيف تُفعّل الميزة على آيفون؟

1- تحديث التطبيق: تأكد من تثبيت أحدث إصدار متاح من واتساب على هاتف الطفل، ثم افتح التطبيق وابدأ عملية إنشاء الحساب.

2- إدخال تاريخ الميلاد: أدخل تاريخ ميلاد الطفل بشكل صحيح أثناء التسجيل، إذ يستخدم واتساب العمر لتحديد الحسابات المؤهلة لنظام الإدارة الأبوية.

3- اختيار الحساب المُدار: إذا كانت الميزة متاحة في بلدك وحسابك فسيظهر خيار إنشاء حساب مُدار من الوالدين، اختره واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

4- مسح رمز كيو آر: سيظهر رمز كيو آر على هاتف الطفل، استخدم هاتف الوالد لإتمام عملية الربط، مع إبقاء الجهازين قريبين أثناء الإعداد.

5- إنشاء رمز بي آي إن: بعد نجاح الربط، أنشئ رمز بي آي إن مكونا من 6 أرقام، ويُستخدم الرمز لحماية إعدادات الحساب ومنع الطفل من تغيير بعض القيود التي يفرضها الوالد.

6- إدارة جهات الاتصال والمجموعات: يمكن للوالد بعد ذلك التحكم في جهات الاتصال والمجموعات، ومراجعة بعض طلبات التواصل، إضافة إلى إدارة إعدادات الخصوصية الخاصة بحساب الطفل.

حماية من الغرباء

لا تقتصر أدوات الحماية على إدارة جهات الاتصال، إذ تضيف الميزة طبقة إضافية عند محاولة أشخاص غير معروفين التواصل مع الطفل.

وتعرض المنصة معلومات تساعد الطفل والوالد على فهم طبيعة طلب التواصل، مثل وجود مجموعات مشتركة مع صاحب الطلب والدولة المرتبطة برقم الهاتف. كما يمكن إسكات المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، في حين تُعامل بعض الصور الواردة من جهات غير معروفة بطريقة أكثر تحفظا.

وتشمل الحماية أيضا دعوات المجموعات، بحيث لا يصبح دخول الطفل إلى مجموعة جديدة أمرا منفصلا تماما عن إشراف الوالد.

هل يستطيع الأب أو الأم قراءة الرسائل؟

هذه واحدة من أبرز النقاط في النظام الجديد، فالرقابة الأبوية لا تمنح الوالد إمكانية قراءة محادثات الطفل، وتؤكد واتساب أن الرسائل والمكالمات الشخصية تظل محمية بالتشفير من الطرف إلى الطرف، لذلك لا يستطيع الوالد استخدام نظام الحساب المُدار لقراءة محتوى الرسائل أو الاستماع إلى المكالمات.

وبدلا من مراقبة محتوى المحادثات، تركز الميزة على إدارة من يستطيع الوصول إلى الطفل، والمجموعات التي يمكنه الانضمام إليها، وبعض التغييرات التي تطرأ على الحساب.

حسابات بخصائص محدودة

لا يحصل الحساب المُدار على جميع الوظائف المتاحة للحسابات العادية، وتشمل القيود تعطيل بعض الميزات مثل ميتا إيه آي (Meta AI) والقنوات والحالات، إلى جانب قيود أخرى على بعض خصائص المحادثات.

وتقول الشركة إن الهدف هو توفير تجربة أبسط وأكثر ملاءمة للأطفال، مع تقليل فرص تعرضهم لمحتوى أو تفاعلات غير مناسبة.

ماذا يحدث عندما يكبر الطفل؟

لا يفترض أن تستمر الرقابة إلى أجل غير محدد، فعندما يصل الطفل إلى العمر الذي يؤهله لاستخدام حساب واتساب عادي، يحصل على إشعار بإمكانية الانتقال إلى الحساب القياسي والاستفادة من خصائص إضافية.

وتخطط واتساب كذلك لمنح الوالدين خيار تأخير هذا الانتقال لمدة تصل إلى 12 شهرا، بحسب المعلومات التي نشرتها الشركة حول الميزة.

لماذا تعدّ الميزة مهمة؟

تأتي حسابات الأطفال المُدارة في وقت تتزايد فيه الضغوط على شركات التكنولوجيا لتوفير أدوات أكثر فاعلية لحماية القاصرين على الإنترنت.

لكن واتساب اختارت مسارا يحاول الموازنة بين السلامة والخصوصية، فالوالد يحصل على أدوات للتحكم في الاتصالات والمجموعات، دون أن يتحول الحساب إلى نافذة يستطيع من خلالها الاطلاع على الرسائل الخاصة.

وتظل الميزة في طور التوسع، لذلك قد لا يظهر خيار الحساب المُدار لدى جميع المستخدمين حتى بعد تحديث التطبيق، إذ يعتمد توفره على السوق والحساب ومرحلة طرح الخدمة.