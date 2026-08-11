تقرير : اتفاق بين سورية وإسرائيل برعاية أمريكية لإزالة مواد نووية

خبرني - أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستبدأ قريبا بإزالة "مواد نووية" من سورية .

وكتب الموقع: "ستزيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبا مواد نووية مخزنة في موقع سري في سورية ، بعد أن توصلت إدارة ترامب إلى تفاهم مع سورية وإسرائيل بهذا الخصوص".

ويزعم "أكسيوس" أن الموقع يضم مواد نووية كانت جزءا من مشروع بناء مفاعل سري.

وأفاد مسؤولون إسرائيليون للموقع بأن الجيش الإسرائيلي قصف مداخل الموقع، الذي يُطلق عليه الإسرائيليون اسم "الموقع 99"، بعد انتقال السلطة في سورية عام 2024، لمنع الوصول إليه.

وأفادت مصادر الموقع بأن مراقبين إسرائيليين "رصدوا قبل أسابيع تحركات قرب الموقع، واشتبهوا في أن السلطات السورية تسعى للوصول إلى المواد النووية، إلا أن إدارة ترامب حثت إسرائيل على الامتناع عن أي إجراء، وتواصلت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ونتيجة لذلك، يزعم الموقع أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحكومة السورية وقعتا قبل 3 أسابيع اتفاقية لإزالة المواد النووية من الموقع.

وفي عام 2018، رفعت إسرائيل السرية عن معلومات تزعم أن طائراتها قصفت في أيلول 2007 مفاعلا نوويا في محافظة دير الزور السورية، كان في مراحله النهائية من الإنشاء. وفي خريف عام 2025، زعمت وكالة "رويترز" نقلا عن تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوكالة اكتشفت آثارا لليورانيوم في سورية مرتبطة بموقع دير الزور.