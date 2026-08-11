مؤسس أمازون يستعد لصفقة مليارية في ليفربول

خبرني - كشفت تقارير إعلامية بريطانية أن تحالفاً استثمارياً بارزاً يضم الملياردير الأميركي جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون"، بات على وشك إبرام صفقة ضخمة للاستحواذ على حصة تصل إلى نحو ثلث أسهم نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأشارت شبكة "سكاي نيوز" إلى أن التحالف يقوده رجل الأعمال أميت باتيا، المساهم السابق في نادي كوينز بارك رينجرز وصهر قطب صناعة الصلب لاكشمي ميتال، ويضم أيضاً إدواردو سافرين الشريك المؤسس لمنصة "فيسبوك".