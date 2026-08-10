الأردن.. التوائم الخلايلة يتفوقون في التوجيهي بمعدلات مميزة

خبرني - حقق التوائم الثلاثة من عائلة الخلايلة نتائج مميزة في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، إذ حصلت سيرين حسن عبدالحميد الخلايلة على معدل 97.4%، وشقيقتها التوأم سدين حسن عبدالحميد الخلايلة على معدل 90.5%، فيما حصل شقيقهما خالد حسن عبدالحميد الخلايلة على معدل 93.9%.

وأعرب التوائم عن سعادتهم بالنتائج التي حققوها بعد رحلة من الجد والاجتهاد خلال العام الدراسي، مؤكدين أن النجاح جاء ثمرة للمثابرة والحرص على الدراسة.

ويعتزم خالد دراسة الطب البشري خلال المرحلة الجامعية المقبلة، فيما تفضل سيرين وسدين التريث في اختيار تخصصيهما الجامعيين، مع توجه لديهما نحو دراسة تخصصات مرتبطة بمجال التسويق.

وتعكس قصة التوائم الثلاثة فرحة عائلية مشتركة، بعد أن تمكنوا من تحقيق نتائج مميزة في الثانوية العامة، وبدء الاستعداد لمرحلة جديدة من مسيرتهم التعليمية.