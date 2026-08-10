كوريا الشمالية تنصح مواطنيها بحساء لحم الكلاب لمواجهة الحر

خبرني - مع موجة الحر التي تشهدها الجزيرة الكورية، والتي بلغت 40 درجة مئوية في بعض المناطق، أصدر النظام الكوري الشمالي نصائح "غير اعتيادية" لسكانه، إذ دعاهم إلى تناول لحم الكلاب، معتبرا أنه "يوفر الطاقة اللازمة لمواجهة الحر".

لماذا لحم الكلاب؟

وعددت وسائل إعلام النظام الأطعمة التي يجب تناولها خلال هذه الفترة، لكنها أوصت أيضا بـ"حساء لحم الكلاب"، واصفة إياه بأنه طعام مغذٍ لفصل الصيف.

ويرتبط حساء لحم الكلاب، المعروف محليا باسم "دانغوغي غوك"، بفصل الصيف في كوريا الشمالية منذ عقود.

وفي الموروثات التقليدية، يعتقد العديد من الكوريين أن هذا الطبق يساعد على استعادة الطاقة ومكافحة الإجهاد الحراري خلال أشد أشهر السنة حرارة، علما أنه لا توجد أدلة علمية تثبت أن هذا الحساء لديه ميزة غذائية مرتبطة بالحرارة وفصل الصيف.

"مواجهة ثقافية"

واللافت أن هذه التوصية ليست جديدة، إذ تشير تقارير صحفية إلى أن كوريا الشمالية تروج لحساء لحم الكلاب منذ سنوات باعتباره جزءاً من ثقافتها الغذائية التقليدية.

كما دعمت الحكومة المطاعم المتخصصة في تقديم هذا الطبق، واعترفت بالوصفات الإقليمية باعتبارها تراثاً ثقافياً، بل ونظمت مسابقات لطهي لحم الكلاب في بيونغ يانغ.

ويُنظر أيضاً إلى اهتمام كوريا الشمالية بحساء لحم الكلاب على أنه شكل من أشكال المواجهة الثقافية مع جارتها الجنوبية، التي أقرت عام 2024 قانونا يحظر تربية الكلاب وذبحها وتوزيعها وبيعها للاستهلاك البشري. ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ الكامل اعتباراً من شباط - فبراير 2027، بعد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.