طالبتان من الأغوار تحصدان أول مركزين بتخصص الزراعة

خبرني - أحرزت طالبتان من مدرسة الزمالية الثانوية للبنات في لواء الأغوار الشمالية المركزين الأول والثاني على مستوى المملكة في امتحان الثانوية العامة لمسار التعليم المهني والتقني، تخصص الزراعة.

وحصلت الطالبة يارا نوفل عبد الكريم طويسات على المركز الأول بمعدل 98.8 بالمئة، فيما حصلت الطالبة سارة حسن محمد خير فرحات على المركز الثاني بمعدل 98.6 بالمئة.

وقالت مديرة التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، الدكتورة بسمة فريحات، إن هذا الإنجاز يعكس ما تتمتع به طلبة التعليم المهني والتقني من قدرات علمية ومهارية، وما يبذلونه من جهود في سبيل تحقيق التفوق والتميز، مشيرة إلى أن وصول طالبتين من المدرسة ذاتها إلى المركزين الأول والثاني على مستوى المملكة يمثل إنجازًا تربويًا نوعيًا.

وأضافت أن النتائج المتقدمة التي حققتها الطالبتان جاءت ثمرة للجد والاجتهاد والمثابرة، إلى جانب دعم أسرتيهما، والجهود التي تبذلها الكوادر التربوية والتعليمية في توفير بيئة تعليمية محفزة، مؤكدة أن طلبة الأغوار الشمالية يمتلكون قدرات تؤهلهم للمنافسة وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى المملكة.

وثمّنت فريحات جهود أسرتي الطالبتين، والهيئتين الإدارية والتعليمية في مدرسة الزمالية الثانوية للبنات، والأسرة التربوية في المديرية، لما قدمته من متابعة ودعم ومساندة للطلبة، مؤكدة أن تحقيق مثل هذه النتائج يعكس تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة والمديرية.

وأكدت أن التعليم المهني والتقني يمثل أحد المسارات التعليمية المهمة في إعداد الطلبة وتأهيلهم بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من مواصلة تعليمهم والانخراط في سوق العمل والمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.

