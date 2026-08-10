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  • حزب الاتحاد الوطني الأردني يهنئ طلبة الثانوية العامة بالنجاح والتفوق

حزب الاتحاد الوطني الأردني يهنئ طلبة الثانوية العامة بالنجاح والتفوق

  • 10 أغسطس 2026
  • 23:24
حزب الاتحاد الوطني الأردني يهنئ طلبة الثانوية العامة بالنجاح والتفوق

خبرني - بكل الفخر والاعتزاز، يتقدم حزب الاتحاد الوطني الأردني بأصدق التهاني وأجمل التبريكات إلى أبنائنا وبناتنا من طلبة الثانوية العامة، وإلى أبناء منتسبي الحزب، وإلى أبناء الوطن جميعاً، بمناسبة نجاحهم في الثانوية العامة.
هذا النجاح ليس مجرد نتيجة تُكتب على ورقة، بل هو ثمرة تعبٍ وسهرٍ وإصرار، وفرحةٌ انتظرها الطلبة وأسرهم بكل شوق وأمل.
إلى أبنائنا الناجحين…
اليوم تحصدون ثمرة تعبكم، وغداً تبدأون مرحلة جديدة من الطموح وصناعة المستقبل.
نعتز بكم، ونثق بقدراتكم، ونتمنى أن يكون هذا النجاح محطة أولى في طريق حافل بالعلم والإنجاز والتميز، وأن تواصلوا مسيرتكم بثقة وإرادة، وأن تجعلوا من علمكم وسيلة لخدمة وطنكم ورفعته.
ولأهلكم الذين كانوا السند والداعم في كل خطوة، نقول: هنيئاً لكم فرحة أبنائكم، وهنيئاً للوطن بأبنائه المتفوقين.
مبارك لكم هذا النجاح… ومبارك لوطنٍ أنتم مستقبله وأمله.
مع أطيب الأمنيات بمزيد من التقدم والنجاح والتوفيق في مسيرتكم القادمة.
حزب الاتحاد الوطني الأردني

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