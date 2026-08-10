برشلونة يرفض عرضا من سان جرمان لضم توريس .. ما تفاصيله؟

خبرني - رفض نادي برشلونة الإسباني، الإثنين، عرضا أوليا من باريس سان جرمان الفرنسي، لضم مهاجمه فيران توريس، بطل العالم 2026 مع إسبانيا، وفقا لمصدر داخل النادي الكاتالوني.

وأضاف المصدر أن "المفاوضات مستمرة" بين برشلونة وسان جرمان، الذي عرض مبلغ 40 مليون يورو (نحو 46 مليون دولار)، بحسب مصدر نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

أما صحيفة "ماركا" الإسبانية فأفادت بأن النادي الفرنسي الذي حقق دوري أبطال أوروبا في آخر موسمين، عرض 50 مليون يورو مع إضافات أخرى، لضم توريس، لكن برشلونة أبدى رغبته في الحصول على المبلغ نفسه مع مكافأت مختلفة تتعلق بأداء اللاعب.

وأضافت أن برشلونة كان يعلم أن باريس سيقدم عرضه الأول هذا الاسبوع، وألتقى لويس كامبوس، المدير الرياضي بالنادي الفرنسي مع نظيره في برشلونة ديكو، إذ تناقشا بشأن قيمة الصفقة والتي كانت في حدود 50 مليون يورو.

ويستعد النادي الفرنسي لتقديم عرض جديد يتجاوز العرض الأول، وفي الوقت الذي لم يكشف فيه الناديين رسميا عن المبلغ المعروض للصفقة، فأن كل المؤشرات تدل على أن الصفقة تتمحور حول نفس الرقم، لكن الخلاف يبقى على المبالغ الإضافية.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فقد أعطى توريس الذي سجل هدف الفوز في نهائي كأس العالم، موافقته على الانتقال إلى النادي الباريسي واللعب تحت قيادة مدربه السابق لويس إنريكي.

وينتهي عقد المهاجم الإسباني البالغ 26 عاما مع برشلونة في يونيو 2027، وكان قد ترك مستقبله مفتوحا في مقابلات حديثة خلال جولة ترويجية في الولايات المتحدة.

وقال توريس حينها: "لدي عقد مع برشلونة، لكن في كرة القدم لا يمكن أن تعرف أبدا. أنتظر فقط اتخاذ القرار الصحيح".

وعندما سُئل عما إذا كان لديه وجهة "حلم" في ذهنه، أجاب بالإيجاب من دون الكشف عنها، قائلا: "أريد فقط أن أكون سعيدا".

واستخدم الجناح متعدد المراكز، الذي تعاقد معه برشلونة عام 2021 مقابل أكثر من 55 مليون يورو، كمهاجم صريح وبديل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي منذ تولي الألماني هانزي فليك تدريب الفريق الكاتالوني في صيف 2024.

وقدم توريس، الملقب بـ"القرش"، والذي تدرج في صفوف فالنسيا، مردودا مؤثرا في العديد من مشاركاته بصفته بديلا، وسجل 40 هدفا في 94 مباراة مع برشلونة بمختلف المسابقات خلال الموسمين الماضيين.

وسجل توريس هدف فوز إسبانيا على الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 بعد التمديد (1-0)، مانحا منتخب "لا روخا" لقبه العالمي الثاني.