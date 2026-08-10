وزير العدل الأميركي الجديد يؤدي اليمين أمام ترامب

خبرني - أدى تود بلانش، المحامي الشخصي السابق لدونالد ترامب، اليمين الدستورية الاثنين في حضور الرئيس الأميركي، ليصبح رسميا وزيرا للعدل بعدما شغل هذا المنصب بالوكالة منذ الربيع.

ونشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت مقطعا مصورا للحفل، يظهر فيه ترامب وهو يصفق لبلانش بعد أدائه اليمين في المكتب البيضوي.

وكان بلانش قد تجاوز عملية مصادقة صعبة في مجلس الشيوخ، حيث تمت الموافقة على ترشيحه لهذا المنصب الاستراتيجي المهم بغالبية 50 صوتا مقابل اعتراض 49.

وعارض الديمقراطيون بالإجماع خيار ترامب، معتبرين أنه يؤكد نية الرئيس الأميركي استخدام وزارة العدل بغرض الانتقام السياسي.

وعمل بلانش محاميا شخصيا لترامب في 3 قضايا جنائية قبل عودته إلى البيت الأبيض، بينها قضية المدفوعات غير المعلنة لممثلة إباحية، والتي دين فيها الرئيس الجمهوري.

وبعد عودته إلى البيت الأبيض، عيّن ترامب بلانش نائبا لوزيرة العدل بام بوندي، ثم وزيرا للعدل بالوكالة في نيسان بعد إقالة الوزيرة.

وخلال توليه المنصب، اتخذ بلانش قرارات أثارت انتقادات حتى داخل الحزب الجمهوري، من بينها إنشاء صندوق بقيمة 1,8 مليار دولار لمكافحة "استغلال النفوذ"، بهدف تعويض حلفاء ترامب عن ملاحقتهم قضائيا في عهد إدارة جو بايدن، الأمر الذي وصفه المعارضون الديمقراطيون بأنه "صندوق أسود".

كما أحدث بلانش حصانة ضريبية للرئيس والمقربين منه.

ولضمان ترشيحه لمجلس الشيوخ، أعلنت الإدارة تخليها عن مشروع صندوق التعويضات، موضحة أن اتفاق الحصانة الضريبية المبرم مع ترامب ونجليه الأكبرين ومؤسسة ترامب سيُطبق بأثر رجعي على السنوات الضريبية الماضية فقط، وليس على الإقرارات الضريبية المقبلة.